Riego de emergencia a los pinos centenarios de Churra

Los pinos centenarios de Churra reciben un nuevo riego de emergencia para paliar los efectos de la sequía. Cabe destacar que hace solo diez días se desprendió parte de uno de los ejemplares, a pesar de las actuaciones mensuales para mantener el arbolado monumental.

Los riegos se realizan mensualmente desde octubre de 2024 y se complementan, además, con otras actuaciones como tratamientos de endoterapia, trabajos impulsador por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro.

El edil del ramo, Antonio Navarro, ha recordado que "el objetivo de esta planificación mensual es garantizar la suficiente humedad para la supervivencia de estos pinos centenarios con cerca de 14.000 litros de agua, que en agosto se ha reforzado con dos riegos".

En total, dos cubas de agua han distribuido unos 2.500 litros por ejemplar de pino piñonero, con el objetivo de "salvar unos árboles centenarios que forman parte de la identidad de Churra y El Puntal y a los que se les está sometiendo a riegos periódicos desde octubre de 2024", tal y como ha apuntado el edil del ramo.