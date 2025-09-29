Restaurado y bendecido el Monasterio de Los Jerónimos

El Monasterio de Los Jerónimos recupera su imagen original tras la restauración impulsada por el fundador de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, y dirigida por el arquitecto de la Comunidad, Juan de Dios de la Hoz, quien basó el proyecto en documentos históricos para devolverle su esplendor original.

A falta de las fachadas suroeste y sureste, que se están ejecutando en estos momentos, los trabajos ya han concluido en el resto del edificio y UCAM inauguró oficialmente este lunes el recién restaurado claustro en un acto cargado de emotividad y simbolismo. Ni siquiera la fecha es casualidad: el 29 septiembre se celebra el santo de San Gabriel Arcángel.

La lluvia respetó el acto y no hizo acto de presencia, al menos, hasta el momento de la bendición por parte del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. "Y el agua anunciada", dijo mientras bendecía a los asistentes.

"Empecé mis estudios aquí en San Jerónimo, aquí fue donde Dios tocó mi corazón", explicó Lorca Planes, quien agradeció a los responsables del proyecto su labor en el claustro: "le habéis quitado las arrugas y ahora se ve rejuvenecida la faz", resaltó el obispo.

La UCAM invirtió un millón de euros en la rehabilitación de este monumento histórico-artístico del siglo XVIII, donde tiene su sede. Aunque el proyecto también ha dotado al edificio de iluminación monumental y criterios de eficiencia energética.

Acto

El quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de la UCAM precedió al arquitecto director de la reconstrucción, Juan de Dios de la Hoz, quien resumió el proyecto para rehabilitar esta "pequeña joya del barroco murciano", aunque, como dijo el arquitecto, "quizá, de verlo todos los días, estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta".

De la Hoz contó cómo el fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, le dijo: "tenemos que hacer algo grande, que el claustro vuelva a ser como antes". Así, lo primero fue reparar las cubiertas, actuación con la que se descubrió un pequeño cementerio que alberga los sepulcros de varios monjes. Le siguió la retirada del suelo para colocar una solera ventilada para reducir las humedades y, sobre ella, se hizo el suelo con una mezcla de granito y piedra caliza.

Tras recuperar los espacios originales, llegó el "trabajo delicado", en palabras del arquitecto. Y es que "todo es puro simbolismo en el claustro" y "todas las esculturas son diferentes", detalló de la Hoz, quien también explicó que los ladrillos del patio interior son "fingidos", pues están pintados uno a uno.

El arquitecto matizó que, aunque no había daños estructurales ni el edificio corría peligro de derrumbes, "las fachadas se decoloran por el sol, las molduras desaparecen, los canalones empiezan a fallar y el mortero que recubre las paredes se cae a trozos".

Para Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, la restauración es una "declaración de intenciones de la UCAM, que una vez más sobrepasa sus fronteras naturales" al embarcarse en un proyecto patrimonial.

Por su parte, Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural de la Comunidad, destacó el edificio como "uno de los BIC más importantes de la Región" y agradeció a la universidad su "inquietud" por "intentar hacer siempre algo mejor".