Los aparcabicis sumarán 100 nuevas plazas en Murcia antes de 2026

Murcia cuenta ya con casi 5.000 horquillas para bicicletas y el Ayuntamiento está trabajando en la elaboración de dos nuevos contratos para ampliar esta red, uno de cara a 2026 y el otro, de menor envergadura, contempla la implementación de medio centenar de horquillas más antes de final de año. Así, el municipio pasará de contar con más de 10.000 plazas en los aparcabicis a 11.000 en 2026, pues cada horquilla dispone de dos plazas.

Más de 500 de las 5.000 horquillas que hay en la actualidad se han instalado en los últimos dos años y fuentes del Consistorio matizaron a La Opinión que casi todas las instalaciones públicas disponen de, al menos, una horquilla, a excepción de aquellos lugares en los que no se pudieron instalar por motivos de accesibilidad.

Las incorporaciones más recientes son los aparcabicis cerrados en la plaza González Conde y Plaza Circular, inaugurados hace unos meses. A esto se añade el incremento en el número de horquillas, cuya ubicación no es casual, sino que el Consistorio ha priorizado su proximidad a los carriles bici existentes y a centros atractores como colegios y centros médicos, entre otros. Asimismo, los aparcamientos disuasorios cuentan también con aparcabicis con el objetivo de fomentar la intermodalidad.

Cabe destacar que el ordenamiento obliga también a que los nuevos desarrollos y proyectos de urbanización incorporen estos aparcabicis.

Próximas actuaciones

El objetivo del Ayuntamiento es "consolidar y completar la red de carriles bici, priorizando los puntos estratégicos que permitan vertebrar todo el municipio y garantizar recorridos continuos y seguros", detallaron fuentes de la Concejalía de Movilidad, que explicaron que la Oficina de la Bicicleta dispone en su página de un formulario mediante el que particulares e instituciones pueden solicitar la instalación de nuevos puntos de aparcamiento de bicicletas en aquellos lugares donde lo consideren más necesario.

Una medida clave será el impulso del carril bici del río y de la nueva senda verde, que permitirá unir todas las pedanías de la Huerta: desde La Contraparada hasta Beniel y desde Nonduermas hasta Los Ramos, atravesando ambas el centro de la ciudad.

Además, se incorporarán conexiones directas desde las pedanías hacia estas vías verdes, de manera que "toda la población tenga acceso fácil y seguro a la red ciclista principal", matizaron desde el Consistorio.

Intermodalidad

El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo "una fuerte apuesta por la intermodalidad", aseguran desde La Glorieta, con actuaciones en la red de disuasorios y el refuerzo de líneas de autobús urbanas. A ello se suma la licitación del nuevo modelo de transporte "de forma inminente", concretaron. En cuanto a la red de disuasorios, en los últimos meses se ha incorporado Arrixaca 2, al que se sumarán el de ‘Hacienda’, que ya se encuentra en construcción, y el de Ronda Sur. A estos se añaden la remunicipalización del parking de Verónicas y la licitación de las obras de adaptación para abrir el de Abenarabi. Y, en paralelo, se está creando una red de aparcamientos de conexión en pedanías.

"El objetivo es claro, facilitar el aparcamiento en los límites urbanos para continuar hasta su destino andando, en transporte público o en bicicleta, reduciendo la contaminación derivada del tráfico y generando recorridos innecesarios en el interior de la ciudad en busca de aparcamiento", explicaron fuentes de la Concejalía de Movilidad.

Por otro lado, respecto al servicio de autobús urbano, se han reforzado las líneas 26, 28, 30, 31, 44 y 91, una actuación que ha incrementado los índices de puntualidad hasta el 90 por ciento.