Murcia se une a un proyecto europeo de arquitectura sostenible

El Ayuntamiento de Murcia formará a su personal técnico en soluciones innovadoras de rehabilitación energética y sistemas constructivos basados en biomateriales, en el marco de los valores y principios de la Nueva Bauhaus Europea (NEB): sostenibilidad, inclusión y belleza. Esta iniciativa sigue los principios fundamentales del movimiento histórico generado por el arquitecto alemán Walter Gropius en 1919, que perseguía la belleza en la sencillez y utilidad de los edificios construidos.

La formación del personal municipal es una medida que llega tras el reconocimiento de Murcia como «primer Local Chapter de la Nueva Bauhaus Europea en España y uno de los cinco primeros de toda Europa», según la concejala Mercedes Bernabé, que añadió que «este liderazgo nos exige actuar con coherencia, y formar a nuestro personal técnico es una de las claves para que esa transformación urbana se haga realidad.»

Explican desde el Gobierno local que la formación se desarrollará a través del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, dentro de su plan de actuaciones formativas, y estará financiada al cien por cien con fondos europeos. También indican que el objetivo es generar soluciones reales y aplicables para la rehabilitación energética del parque edificado, integrando criterios estéticos, sociales y medioambientales.