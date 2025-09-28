Los morosos deben al Ayuntamiento de Murcia más de 152 millones en tributos y multas

Los morosos le deben al Ayuntamiento más de 152 millones de euros, una cifra que supone el 28 por ciento del presupuesto municipal para 2026, de 540 millones. El informe de intervención de liquidación del presupuesto de 2024 recoge todos los créditos pendientes de cobro por parte del Consistorio murciano y destaca su antigüedad, en algunos casos superior a dos décadas.

Como indica el propio documento, al que ha tenido acceso La Opinión, «persiste, como en ejercicios anteriores, un gran volumen de créditos pendientes de cobro procedentes de ejercicios cerrados (2023 y anteriores)».

Los créditos pendientes de cobro se remontan hasta el año 2003 y el informe, además de su antigüedad, resalta que apenas se ha logrado recuperar el dinero de esas deudas: de los ejercicios de 2003 a 2006, el porcentaje cobrado no llega ni al 0,005 por ciento. Cabe destacar que estas deudas se traducen como ingresos en las arcas municipales en la liquidación del presupuesto.

Medidas correctoras

La intervención municipal pide al Consistorio aumentar la recaudación, así como depurar las cuentas y cancelar los derechos que procedan, entre otras causas, por insolvencia y prescripción. El objetivo de estas medidas es que «la información contable refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera de la Entidad», explica el propio informe.

Desde 2018, el Ayuntamiento ha cerrado todos los ejercicios con deudas superiores a los diez millones, cantidades que, desde 2003, suman ya un total de 152.881.748 euros.

En 2007 los créditos pendientes de cobro superaron por primera vez el millón y, desde entonces, no dejaron de aumentar hasta 2014, cuando alcanzaron los diez millones, y a partir de ahí, se ‘estabilizaron’ con cifras que oscilan entre los 10 y 20 millones, con solo dos excepciones. Una de ellas fue en 2015, cuando la deuda acumulada a lo largo del año se situó en 8 millones, y la otra en 2018, con 6 millones. Por contra, la cifra más alta fue la alcanzada en 2022, cuando se superaron los 18 millones de euros en créditos pendientes de cobro.

A esto, se añade que el porcentaje medio de recaudación, es decir, las deudas que finalmente se cobran, se sitúa en un 12,05 por ciento. Sin embargo, esta cifra se reduce hasta el 2,58 por ciento si consideramos el ejercicio del año 2018 y los anteriores.

Aunque, en este sentido, cabe destacar que el año pasado la tasa de recaudación rozó el 42 por ciento y se situó como la más alta desde que se tienen registros.

Vuelta a la estabilidad

Fuentes del Ayuntamiento explicaron a esta Redacción que algunas de esas deudas son «incobrables», por ejemplo, las de empresas que se han disuelto, mientras que otras están «en trámites».

También aseguraron que las recomendaciones que propone el informe ya se están aplicando en el marco del Plan de Medidas de Gestión Económica, aprobado en enero de 2024, que implicó la optimización de recursos mediante «la reordenación de los recursos humanos, económicos y materiales, la revisión de los procedimientos administrativos y la adaptación de los perfiles técnicos a las nuevas necesidades», detallaron.

Estas medias, unidas a otras como la eliminación de gastos superfluos y la revisión de contratos -que se tradujo en un ahorro de más de 15 millones de euros anuales-, permitieron volver a una situación de estabilidad presupuestaria.

Destacan también desde el Consistorio la reordenación de remanentes, que «ha movilizado una inversión récord en los últimos ejercicios». Durante los dos primeros años de legislatura del actual equipo de Gobierno, se han reordenado más de 40 millones de euros de remanentes de inversión para nuevos proyectos. Asimismo, se ha incrementado la media de inversión de los últimos años en más de 23 millones.

Además, la recuperación de la estabilidad ha devuelto al Consistorio su capacidad de financiación, una situación que ha permitido concertar operaciones de crédito por cerca de 50 millones de financiación externa. Con todo, las medidas de saneamiento implementadas por el Ayuntamiento han permitido una mejoría de cerca de 50 millones de euros en las cuentas municipales en el último año, afirman desde La Glorieta.