Fiestas
Cabezo de Torres despide el carnaval hasta febrero
Con un colorido desfile lleno de humor y crítica social, la localidad celebró la última parada antes de su gran fiesta el año que viene
El Medio Año Carnavalero termina para la pedanía de Cabezo de Torres, que ya cuenta los días que faltan para el carnaval que se celebrará en febrero del año que viene. Este evento concluyó ayer con un desfile en el que cerca de mil carnavaleros ofrecieron una gran fiesta para los vecinos y visitantes que se acercaron a la localidad. Según explica la propia organización, con el desfile de ayer se despedía el carnaval en su formato veraniego.
La fiesta arrancó el viernes con un desfile abierto en el que los locales y visitantes pudieron lucir atuendos ochenteros y continuó ayer desde las seis de la tarde con los grupos carnavaleros en un desfile que recorrió la Avenida Reino de Murcia. Las comparsas que actuaron comenzaron su fiesta particular por la mañana con comidas por las calles de la pedanía. Estos fueron los encargados de poner luz y humor a la localidad. Algunas de ellos fueron ‘Las Criticonas’, ‘Las Valkirias’, ‘Los Diavolo’s’ y ‘Las Karraskalejas’. A estos grupos los acompañó la música de las chirigotas como complemento perfecto a las alegres coreografías y representaciones que en algunos casos ofrecieron una crítica social que fue bien recibida por el público que abarrotaba las calles.
