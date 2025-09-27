Visitas a las obras para recuperar la playa fluvial del Meandro del Vivillo en Murcia

Los ciudadanos podrán visitar las obras de restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura en el Meandro del Vivillo, en Murcia, entre otras actividades programadas para dar a conocer el proyecto, enmarcado en la segunda fase de 'Murcia Río'.

La recuperación del meandro cuenta con 1,7 millones de euros financiados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con fondos NextGenerationEU.

El programa de actividades abarca talleres para escolares; encuestas; campañas informativas; jornadas de voluntario ambiental con acciones como la plantación de bosques de ribera, y la participación en foros especializados, entre otras.

Las actividades comienzan el lunes 29 de septiembre, con dos talleres de participación con los presidentes de las Juntas Municipales de las pedanías que limitan con el río Segura. Además, el mismo día se creará un comité técnico y asesor, integrado por colectivos sociales y ambientales, expertos y entidades como la UMU, UPCT, la Junta de Hacendados y la Confederación Hidrográfica del Segura.

Así los representantes de las pedanías de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y La Arboleja, y de Puente Tocinos, Los Dolores, Beniaján, Llano de Brujas, Torreagüera, Los Ramos, Santa Cruz, Alquerías y El Raal conocerán con detalle el proyecto de recuperación del Meandro a través de un foro de participación en el que podrán plantear sus sugerencias.

Actividades