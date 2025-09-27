Medio ambiente
Visitas a las obras para recuperar la playa fluvial del Meandro del Vivillo en Murcia
El programa completo de actividades incluye talleres y visitas guiadas, entre otras actividades
Los ciudadanos podrán visitar las obras de restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura en el Meandro del Vivillo, en Murcia, entre otras actividades programadas para dar a conocer el proyecto, enmarcado en la segunda fase de 'Murcia Río'.
La recuperación del meandro cuenta con 1,7 millones de euros financiados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con fondos NextGenerationEU.
El programa de actividades abarca talleres para escolares; encuestas; campañas informativas; jornadas de voluntario ambiental con acciones como la plantación de bosques de ribera, y la participación en foros especializados, entre otras.
Las actividades comienzan el lunes 29 de septiembre, con dos talleres de participación con los presidentes de las Juntas Municipales de las pedanías que limitan con el río Segura. Además, el mismo día se creará un comité técnico y asesor, integrado por colectivos sociales y ambientales, expertos y entidades como la UMU, UPCT, la Junta de Hacendados y la Confederación Hidrográfica del Segura.
Así los representantes de las pedanías de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y La Arboleja, y de Puente Tocinos, Los Dolores, Beniaján, Llano de Brujas, Torreagüera, Los Ramos, Santa Cruz, Alquerías y El Raal conocerán con detalle el proyecto de recuperación del Meandro a través de un foro de participación en el que podrán plantear sus sugerencias.
Actividades
- Talleres escolares en primaria y secundaria (octubre): actividades educativas en centros públicos para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la restauración del Río Segura.
- Taller de participación ciudadana (octubre): espacio abierto a vecinos y colectivos para aportar ideas al diseño del proyecto.
- Encuestas de percepción ciudadana (octubre a diciembre): consultas en barrios y pedanías para recoger opiniones sobre el uso del meandro.
- Campaña informativa en pedanías (octubre a diciembre): reparto de material divulgativo y sesiones informativas en diferentes pedanías del entorno.
- Jornada de voluntariado de limpieza (octubre a diciembre): actividad abierta a la ciudadanía para recuperar el espacio del meandro.
- Jornada de plantación y renaturalización del bosque de ribera (octubre a diciembre): voluntariado ambiental para dar los primeros pasos en la recuperación ecológica.
- Participación en foros especializados (octubre): presentación del proyecto en encuentros externos.
- Presentación de resultados parciales (octubre): difusión pública de avances y primeros resultados.
- Webinar "Renaturalización de ríos" (noviembre): encuentro abierto con expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre experiencias en restauración fluvial.
- Taller formativo para empleados municipales (noviembre): dirigido a personal técnico de distintas concejalías.
- Visitas guiadas "Abierto por obras" (diciembre): tres jornadas de puertas abiertas para conocer los trabajos en curso.
