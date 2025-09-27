Los vecinos de Barriomar, preocupados por el riesgo de inundaciones

Representantes vecinales de Barriomar se reunieron con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para comentar el desarrollo del colector norte y plantear su preocupación respecto al posible aumento del riesgo de inundaciones en la zona sur del municipio.

El colector norte pretende laminar las avenidas en periodos de lluvias torrenciales que afectan al norte del municipio de Murcia, por lo que el presidente de la Asociación de Vecinos, José Vives, y el vicepresidente, José Ángel Carcelén, explicaron durante el encuentro que la mayor parte del barrio de Barriomar se encuentra dentro de la zona inundable y de flujo preferente.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura contestó a sus dudas y expuso las actuaciones y medidas de contingencia propuestas por el organismo para mitigar los efectos de las lluvias en las zonas que se podrían potencialmente ver afectadas, incluidas Barriomar y sus aledaños.

Aimsimo, la CHS ha recogido las inquietudes planteadas por la Asociación, a las que se dará respuesta en el nuevo proyecto a redactar, que desarrolla la alternativa 3, que finamente se consensuó con el Ayuntamiento. Además, la CHS se comprometió a, cuando disponga de las alternativas más definidas, mantener informados a los representantes vecinales de los pasos que este proyecto vaya dando para que realicen aportaciones.