Piden desentubar la acequia de Churra para mantener los pinos centenarios

Desentubar la acequia para recuperar el agua y mantener los pinos centenarios de la pedanía murciana de Churra. Es la propuesta del edil socialista Andrés Guerrero, quien visitó el entorno de los pinos monumentales de la localidad junto a la concejala Ainhoa Sánchez.

“Aunque el Ayuntamiento de Murcia ha realizado en los últimos tiempos riegos de emergencia para intentar mantener con vida los pinos, no basta con eso. Es el momento de adoptar medidas estructurales que aseguren la supervivencia de este entorno”, señaló Guerrero durante su visita.

En esta línea, Guerrero propuso la desentubación de la acequia de Churra, cuya falta de caudal, indicó el edil, ha sido la principal causa de la degradación de los pinos. “Recuperar el agua en este espacio es fundamental para devolverle su riqueza natural y garantizar que las próximas generaciones puedan disfrutarlo”, remarcó.

Por su parte, la edil del PSOE destacó también la importancia de mantener este entorno limpio y accesible. “Es una pena que un espacio que podría ser idílico se encuentre en este estado, descuidado, sucio, e incluso con escombros a su alrededor”, lamentó Sánchez, quien reclamó al concejal de Parques y Jardines, José Guillén, que mantenga el entorno en “buenas condiciones y que colabore, en la medida de lo posible, para mantener en buen estado los pinos centenarios que han sobrevivido”.