Inversión de 1,2 millones para los ascensores y escaleras mecánicas de Murcia

El nuevo contrato para ascensores, montacargas y escaleras mecánicas en los edificios públicos de Murcia unifica por primera vez mantenimiento e inspecciones ordinarias y permite monitorizar los equipos en remoto, una función que agiliza la detección de fallos y reduce así los tiempos de espera, resaltó el concejal de Desarrollo Urbano Ciudad Inteligente, José Guillén, después de que la Junta de Gobierno celebrada este viernes aprobase la licitación del servicio integral.

Un total de 205 equipos quedan cubiertos, desde los ubicados en mercados de abastos y centros sociales, de mayores y de la mujer hasta las instalaciones deportivas y culturales municipales, entre otros ejemplos. El servicio contempla también una renovación estética progresiva de los equipos más antiguos a lo largo de los próximos años.

El contrato cuenta con 1,2 millones de euros y un plazo de 3 años, prorrogables por otros 2, con un importe anual de casi 405.000 euros. Asimismo, se divide en tres lotes. El primero de ellos incluye todas las viviendas sociales del municipio; el segundo, cubre las actuaciones en el resto de las 850 instalaciones municipales; y, el tercero, se destina a las inspecciones periódicas de todos los equipos.

"Estas mejoras en el contrato son especialmente relevantes para personas con movilidad reducida, mayores y usuarios de servicios sociales, que dependen de estos equipos para poder acceder con comodidad y seguridad a los edificios municipales", resaltó el edil el ramo, quien también detalló que "un mantenimiento preventivo más exhaustivo y la incorporación de partidas específicas para modernización de equipos asegurarán que los ascensores y escaleras mecánicas estén siempre disponibles y en las mejores condiciones".

Menos esperas

La inclusión de partidas para innovación, modernización y mejoras tecnológicas es una novedad del servicio que permitirá prolongar la vida útil de los equipos y anticiparse a posibles incidencias a través de un sistema de conexión con el centro de municipal de seguimiento CEUS, que permitirá monitorizar el estado de los ascensores e identificar averías.

Con este sistema integral, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar una monitorización constante y a contar con los recursos necesarios para actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia. Con el modelo anterior, algunas reparaciones requerían trámites adicionales y contratos menores que alargaban los tiempos de respuesta.