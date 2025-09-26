Víctimas del incendio en las discotecas de Murcia piden a la jueza que investigue al Ayuntamiento

Familiares de las víctimas del incendio ocurrido en las discotecas de Murcia en octubre de 2023 han solicitado a la jueza del caso que cite a técnicos y responsables del Ayuntamiento de Murcia, apoyándose en nuevos indicios recogidos en los informes periciales.

Estas familias consideran que la investigación no debe esperar a la resolución de un recurso presentado ante la Audiencia Provincial.

La jueza, sin embargo, ha rechazado en dos ocasiones anteriores la petición de investigar a los responsables municipales, argumentando que las discotecas incendiadas operaban en situación irregular, con una única licencia pese a ser dos negocios diferentes, y bajo una orden de cese de actividad que no fue ejecutada.

Además, incumplían varias medidas de seguridad contempladas en la legislación vigente. El abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de tres de las trece personas fallecidas en el incendio, sostiene que los últimos informes periciales ofrecen información suficiente para abrir una nueva línea de investigación sin esperar la decisión de la Audiencia.

Según el letrado, aplazar esta diligencia podría constituir una "dilación indebida" del procedimiento, aunque subrayó que será la autoridad judicial quien determine si los indicios son relevantes.

Uno de los informes periciales, realizado por una arquitecta, señala que las salas carecían de salidas de emergencia suficientes, no estaban correctamente compartimentadas y superaban las distancias máximas permitidas para los recorridos de evacuación según la normativa. Este informe llevó a la jueza a citar como investigado al ingeniero que proyectó la división de las naves donde operaban las discotecas.

Las familias afectadas han solicitado también que se investigue a dos técnicos que participaron en la redacción del proyecto. Además, han pedido a los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y de Arquitectos Técnicos que aporten los expedientes relacionados con los visados de los proyectos de reforma de las discotecas.