Nuevas ordenanzas fiscales: Esto es lo que se ahorrarán los murcianos en 2026

Varias ordenanzas fiscales y la congelación de los tributos municipales se han puesto sobre la mesa en el Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Murcia.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destacó del Presupuesto de 2026 los 18 millones de euros en bonificaciones y la congelación de las tasas que permitirá ahorrar a los murcianos 25 millones. Por ejemplo, la no aplicación del IPC evitará el desembolso de unos seis millones en concepto del IBI, cerca de un millón en el sello del coche (IVTM) y el Impuesto de Actividades Económicas, 2,5 millones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y casi 800.000 euros en el ICIO.

Sin embargo, para el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, este anuncio en realidad quiere decir que «no aumentarán los impuestos tras tres años de subidas», pues este año, «como diría el PP, hemos tenido subidas récord, como el IBI 1.200». Además, señaló que se vende como un avance la eliminación de dos tasas, «una que no es competencia municipal y otra que ya no es obligatoria -la de sonorimetría-».

Bonificaciones

Las bonificaciones y exenciones fiscales cuentan con 14 millones de euros en apoyo a familias numerosas, la creación de empleo, la recuperación del patrimonio, la accesibilidad y la conciliación.

Destacan entre estas bonificaciones los 2,5 millones de euros que los murcianos no deberán abonar en concepto de ‘plusvalía’ tras el fallecimiento de sus familiares, más de 4 millones de euros de ayuda al transporte y 4,5 millones destinados a las bonificaciones en programas e instalaciones deportivas municipales.

Resaltó también el edil que cerca de 41.000 familias numerosas del municipio se beneficiarán de esta medida y que el Ayuntamiento asume el 90% del coste de las escuelas infantiles.

Por su parte, Ruiz lamentó que el PP «se ha negado» a introducir las mismas ayudas de las que gozan las familias numerosas para las monoparentales, una medida que su partido ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones.

Inversión en pedanías

El Pleno se desarrolló entre protestas ciudadanas y el recuerdo de proyectos ‘olvidados’ en algún cajón de la administración local. Desde el descontento de los espectadores presentes, que abandonaron las pajareras cuando el Partido Popular rechazó la moción socialista relativa al local de reunión de las asociaciones del barrio de San Basilio, hasta los vecinos de Joven Futura, que hicieron oír sus reclamos con pitos y pancartas a las puertas del Ayuntamiento para pedir la regularización de sus viviendas.

Además de la inversión en pedanías, un asunto presente entre las mociones de los dos partidos de la oposición en el Consistorio murciano. El portavoz socialista, Ginés Ruiz, detalló que solo se ha ejecutado un 5 por ciento de lo previsto, lo que supone 1.1 millones, y pidió la ejecución de proyectos «para que no se queden en un cajón y se conviertan en un nuevo anuncio», porque, explicó el portavoz socialista, «llevan años haciendo los mismos anuncios».

Todas las tasas y bonificaciones

Congelación de impuestos y tasas municipales: no se aplica la subida del IPC.

IBI : ahorro de más de 6 millones.

: ahorro de más de IVTM y IAE (sello del coche e Impuesto de Actividades Económicas): casi un millón.

Bonificaciones y exenciones fiscales: hasta 14 millones € en ayudas.

Plusvalía mortis causa : ahorro de 2,5 millones.

: ahorro de IBI : bonificaciones de casi 8 millones.

: bonificaciones de casi Vehículos de tracción mecánica : más de 2,5 millones.

: más de ICIO (construcciones, instalaciones y obras) : casi 800.000.

: casi Reducción del coste de vados en polígonos industriales.

Apoyo al transporte público: más de 4 millones para abaratar billetes, alcanzando cifras récord de pasajeros.

Familias numerosas (cerca de 41.000 beneficiadas):

Bonificaciones en IBI de hasta el 90% según categoría.

según categoría. Tarifas reducidas de transporte (0,30 euros por trayecto).

Descuentos en actividades deportivas y culturales.

Reducción en tasa de basura y ayudas económicas directas.

Escuelas infantiles: el Ayuntamiento cubre el 90% del coste, con bonificaciones de hasta el 80% según renta, situación familiar o discapacidad.

Apoyo al deporte: