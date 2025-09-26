Las nuevas motocicletas todoterreno de la Policía Local de Murcia salen a la calle

Las cuatro motocicletas todoterreno BMW F 800 GS, modelo 2025, adquiridas para la Policía Local de Murcia ya están operativas. Los nuevos vehículos, destinados al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), combinan "maniobrabilidad y eficacia", destacó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

"Estas nuevas unidades permitirán mejorar significativamente la operatividad del Grupo Especial, garantizando una intervención más ágil y eficaz en situaciones críticas, tanto en zonas urbanas como rurales y de difícil acceso", explicó el edil sobre las motocicletas de tipo trail, que se han equipado con kits de adaptación específicos para uso policial.

Además, los nuevos vehículos permiten un "servicio más respetuoso con el medioambiente", detalló el concejal, pues cumplen con la normativa Euro V+, que reduce las emisiones sin comprometer la operatividad, pues cuentan con autonomía para largas jornadas de patrulla.

Los vehículos, cuya adquisición fue aprobada en la Junta de Gobierno del mes de abril, serán entregados a la comisaría de Policía Local de la avenida San Juan de la Cruz en un plazo máximo de 90 días, detalla el Consistorio en un comunicado.

La adquisición de las motocicletas, con un importe de 54.450 euros, se ha realizado mediante el sistema de contratación centralizada del Estado, dentro del Acuerdo Marco 19/2022 del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Características Las nuevas BMW F 800 GS 2025 sustituyen a la anterior F 750 GS El motor de 895 cc ofrece 87 caballos de potencia y un par máximo de 91 Nm, frente a los 77 caballos y 83 Nm del modelo anterior.

de 895 cc ofrece 87 caballos de potencia y un par máximo de 91 Nm, frente a los 77 caballos y 83 Nm del modelo anterior. Los frenos delanteros de doble disco han pasado de 300 a 305 mm, reforzando la seguridad en maniobras rápidas o de emergencia.

delanteros de doble disco han pasado de 300 a 305 mm, reforzando la seguridad en maniobras rápidas o de emergencia. El depósito es de 17 litros.

Pesan 227 kilos en orden de marcha.

El asiento mide 815 mm.

Un millón de inversión global

En los últimos meses, se han incorporado 62 nuevas unidades a la flota de vehículos del cuerpo de Policía Local en la que supone la mayor renovación de la última década con una inversión global superior al millón de euros, resaltó el edil durante la presentación.

A las cuatro BMW se añaden 23 motocicletas de carretera tipo escúter Honda Forza 350, adjudicadas en la anterior Junta de Gobierno por un importe de 184.485,07 euros, así como otras 35 motocicletas adquiridas mediante arrendamiento operativo con opción a compra, por un importe máximo de 794.069,76 euros IVA incluido.