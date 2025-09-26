Jornada de actividades en Murcia por el Día del Turismo

Murcia acoge una serie de visitas guiadas para conmemorar el Día Mundial del Turismo este sábado. Las actividades, organizadas por la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, tienen por objetivo dar a conocer el patrimonio histórico del municipio.

Además, desde el Ayuntamiento destacan las cifras que "confirman el crecimiento y la consolidación del municipio como destino turístico", explican en un comunicado en el que detallan que, hasta agosto de 2025, se han registrado casi 634.000 pernoctaciones, mientras de septiembre de 2024 a agosto de 2025 el total roza las 935.000, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior.

Con estos datos, agosto de 2025 se convierte en "el mejor agosto de la historia", resaltó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, durante la presentación de las actividades tras la Junta de Gobierno de este viernes, pues se registraron 78.666 pernoctaciones, un 13,8% más que en agosto de 2024.

En cuanto a viajeros, entre enero y agosto de 2025 llegaron a Murcia 381.330, y en el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025 se alcanzaron 568.601, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al año pasado.

Solo en el mes de agosto llegaron a Murcia 51.724 viajeros, un 15,3% más que el mismo mes de 2024. Cabe destacar, además, el aumento del 21,3% de viajeros extranjeros.

Visitas guiadas

A las 11:00 horas se celebrará en el centro de visitantes de La Luz la visita titulada 'Eio, el origen de una ciudad', un recorrido por los orígenes de la fundación de Murcia en el marco de la conmemoración del 1200 aniversario de la ciudad.

Una hora más tarde, el centro de visitantes de Monteagudo acoge la visita guiada 'Monteagudo, 5000 años de historia', que permitirá descubrir la evolución de la ocupación humana en este enclave.

Por la tarde, a partir de las 18:00 horas, se realizará una visita guiada al atardecer al Palacio de Ibn Mardanís, donde de la mano de un arqueólogo se conocerán los secretos revelados tras los trabajos de recuperación arqueológica desarrollados dentro del proyecto municipal Las Fortalezas del Rey Lobo.

Gymkhana cultural

Además, a partir de las 11:00 horas, se celebrará la gymkhana cultural 'Murcia Medieval', incluida en el programa de Rutas Patrimoniales en Femenino. Los participantes recorrerán lugares emblemáticos como el Museo de Santa Clara la Real, la plaza Santo Domingo, la calle Trapería y el entorno de la Catedral, para conocer acontecimientos relevantes de la historia de Murcia y la figura de mujeres como Doña Luisa Fajardo e Isabel la Católica.

Por otra parte, el sábado también se celebra La Disquera en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. Será una edición cero que reunirá a seis sellos murcianos y tres nacionales, contará con quince artistas cuyas novedades estarán vinculadas a 2025 y ofrecerá doce horas de música en dos escenarios, además de charlas profesionales, acústicos sorpresa, firmas de discos, merchandising y un mercado abierto al público, con entrada gratis hasta completar aforo.