Condenan la censura al Pirata Murcia tras la moción de Vox contra Soziedad Alkohólika: "Ha vuelto la inquisición"

La cancelación del festival Pirata Murcia, tras la polémica que suscitó en el Pleno la moción que pretendía impedir el concierto de Soziedad Alkohólika, no tardó en recibir comentarios negativos. En la misma sesión plenaria, la concejala socialista Regina Sarria cuestionó las pretensiones de los de Abascal -que homenajearon a Charlie Kirk, vestidos con la misma camiseta que llevaba cuando lo asesinaron- y defendió la libertad de expresión.

"La libertad de expresión, libertad, lo que pone en su camiseta de hoy, pero libertad no solo para lo que ustedes quieran", le espetó Sarria al Grupo Municipal Vox, quien también recordó que el grupo punk fue absuelto y el Tribunal Supremo ratificó esa sentencia. "Respetamos las leyes cuando nos interesa", prosiguió la edil.

A estas críticas se suman ahora las de Podemos, cuyo portavoz, Víctor Egío, que tilda esta decisión como “un acto de censura vergonzoso y una nueva cesión lamentable del PP de Ballesta a la ultraderecha”. “Ha vuelto la inquisición”, expresa Egío, quien ha mostrado el apoyo de su formación al grupo, cabeza de cartel del festival Pirata que tenía previsto celebrarse los próximos 10 y 11 de octubre en el Espacio Norte.

“Ponemos todos nuestros humildes medios a su disposición para que puedan volver a tocar a Murcia cuando quieran sin censura", añade el portavoz en sus declaraciones, en las que denuncia además la “doble vara de medir del Ayuntamiento de Murcia que no pone ninguna traba a la celebración de festivales detrás de los cuales está el fondo de inversión israelí KKR que tiene intereses en el genocidio sionista”.

Cabe destacar que cuando el portavoz de Vox, Luis Gestoso, presentó la moción, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, explicó que estaba "de acuerdo con el fondo de su moción" y se dispuso a presentar una moción alternativa en la que instaba al equipo de Gobierno al rechazo "de cualquier actuación, presente y futura, de Soziedad Alkohólica". Sin embargo, al anunciar el edil que la promotora iba a cancelar el evento, Gestoso retiró la moción.