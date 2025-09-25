Social
Los vecinos San Basilio piden una "solución factible" a 5 días del cierre de los locales de reunión
El Puertas de Castilla "tiene mejor accesibilidad y horarios", resalta José Burruezo, presidente del Distrito Norte
Los colectivos del barrio murciano de San Basilio piden una solución factible ante el cierre próximo de los locales de reunión donde desarrollan su actividad desde hace 25 años en una carta enviada al Ayuntamiento de Murcia en la que instan a que se cesen las instalaciones actuales.
El presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, Carmelo González, alerta del “gran daño social” que provocaría el cese de la actividad en las instalaciones ubicadas en el carril de las Palmeras, cedidas en el 2000 por el exalcalde Miguel Ángel Cámara tras la demolición de antiguo centro de Puertas de Castilla.
Además, señala que el nuevo centro cultural donde los quieren trasladas ahora no cuenta con el tamaño ni los horarios adecuados para las diferentes asociaciones del barrio. “El actual contrato de alquiler termina a final de septiembre y desconocemos cuál es la intención del Ayuntamiento. Por ello, le pedimos que nos informe al respecto y nos dé una solución factible a las asociaciones”, explica González.
Por su parte, José Burruezo, presidente del Distrito Norte, detalló a La Opinión que el nuevo centro "tiene mejor accesibilidad y puede acogerlos", por lo que se decidió trasladarlos, y destacó que los horarios son más amplios y hay dos conserjes, entre otras mejoras. Los horarios del Puertas de Castilla, indicó, son de 8:30 a 21:00 horas entre semana y de 9:00 a 14:00 los sábados. En cuanto al espacio, explicó que el centro dispone de tres plantas y un sótano.
Además, Burruezo aseguró que "muchos colectivos ya han accedido y han entregado las llaves" y que le sorprende que la petición venga por parte de la Asociación de Vecinos, que ya tienen una sede permanente en el Puertas de Castilla "y no les afecta para nada".
