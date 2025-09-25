Los vecinos de Joven Futura 'suben el volumen' al Pleno del Ayuntamiento de Murcia

Los reclamos y pitos de los vecinos de Joven Futura se hicieron oír en las comparecencias previas al Pleno de los grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia.

Algunos de los más de 3.000 residentes de la zona acudieron este jueves por la mañana con pitos y pancartas para pedir accesos y conexiones dignas, así como carriles bici y otros equipamientos urbanos, porque no tienen pabellón deportivo, jardines ni locales de reunión, entre otros ejemplos citados por algunas vecinas a La Opinión.

"Reclamamos salir de ese limbo legal en el que llevamos desde hace 15 años", declaró Yolanda, residente de Joven Futura. "El vecindario no es nuevo, lleva muchos años allí", aseguró, por su parte, Emma, y detalló que "hay mucha gente joven y mucha gente con bici", pero "no tienen donde jugar ni hacer deporte". Otra vecina llamada Toñi añadió que no hay pabellones deportivos ni campos de fútbol, por lo que los menores "tienen que estar dentro del centro de la urbanización, intentando esquivar a la gente".

Mientras los vecinos de Joven Futura se manifestaban a las puertas del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, cuestionado sobre la posible regularización de la urbanización, explicó que "en su momento, trajimos al Pleno la modificación del Plan General que contemplaba el ámbito ya construido, al que no le afectó la sentencia", pero esa modificación "comprendía dos unidades de actuación, una ya construida y ya está ultimado el nuevo proyecto de edificación", y el otro "se quedó sobre la mesa y no se debatió en el Pleno". Aun así, no se han avanzado fechas ni cambios significativos en la situación legal de las viviendas de Joven Futura.