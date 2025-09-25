Reclaman la limpieza inmediata de la rambla de Javalí Viejo en Murcia

El Grupo Socialista llevará al Pleno de este jueves una moción urgente para reclamar la limpieza de la Rambla de La Ventosa, que cruza la pedanía murciana de Javalí Viejo. La petición socialista llega ante el riesgo inminente de lluvias torrenciales y la amenaza de inundaciones, especialmente con la llegada del otoño y el aumento de fenómenos extremos como las danas.

El edil del PSOE Andrés Guerrero, quien defenderá la moción si el Pleno aprueba su carácter de urgencia, ha recordado que hace ahora tres años Javalí Viejo sufrió las consecuencias devastadoras de una dana que provocó graves daños materiales y la trágica pérdida de un vecino. “No podemos permitir que una tragedia similar vuelva a ocurrir”, ha afirmado.

Según Guerrero, este deterioro, “lejos de ser puntual, es una situación prolongada en el tiempo que genera gran preocupación” entre los vecinos, colectivos de la zona y el propio Grupo Socialista. Así, ha advertido de que la acumulación de residuos, basura y vegetación sin retirar “incrementa exponencialmente el riesgo de desbordamiento y dificulta la capacidad de respuesta rápida ante posibles emergencias por parte del servicio”.

Medidas

La moción del Grupo Socialista insta al Gobierno local a poner en marcha, de manera urgente, un plan integral de limpieza y mantenimiento de la rambla de Javalí Viejo, que incluya la retirada de residuos sólidos, maleza y cualquier obstrucción que dificulte el desagüe pluvial, así como un refuerzo del dispositivo de inspección municipal para asegurar que las acciones son efectivas.

Además, el PSOE solicita una estrecha colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura y la CARM para agilizar las actuaciones necesarias dentro de sus competencias. También pide que el Consistorio mantenga informados al Pleno, a la Junta Municipal de Javalí Viejo y a las asociaciones vecinales sobre el progreso y cumplimiento de estas medidas, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana.