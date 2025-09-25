La cesión de suelo al Real Murcia es "un gasto recurrente que no compensa", según Vox

"La cesión directa de terrenos municipales de gran valor a entidades privadas, sin un debate claro, sin participación vecinal y, en muchos casos, sin garantías suficientes para el Ayuntamiento" es "una práctica cada vez más frecuente por parte del equipo de Gobierno de Murcia", denunció la concejala del Grupo Municipal Vox, Alba Franco, durante la sesión plenaria de este mes.

La moción de los de Abascal surge a raíz de la reciente cesión de más de 1.000 metros cuadrados al Real Murcia SAD para la construcción de la Ciudad Deportiva, terrenos en una zona "de pleno crecimiento y con una evidente carencia de equipamientos públicos, pero lo que se está proyectando beneficia a una empresa privada" y se incluyen "usos que nada tienen que ver con el deporte y desvirtuan el objetivo inicial, como ha pasado con el hospital IMED", explicó la concejala de Vox.

Franco señaló el "riesgo de que quede un terreno bloqueado o infrautilizado" y cuestionó otros aspectos, como que el parque lineal previsto en la fase cero lo construye el club, "pero el mantenimiento lo asume el Ayuntamiento para siempre, un gasto recurrente y que no compensa para nada con los beneficios que se han pactado", aseguró la edil.

En el segundo turno de palabra de Vox, la concejala Alba Franco señaló el "daño reputacional" para el Real Murcia si este proyecto no culmina y cuestionó que la cesión establece tres días de uso al año de las instalaciones para realizar eventos por parte del Ayuntamiento cuando lo autorice la empresa, "una empresa que pronto va a ser intervenida por un administrador concursal porque está en un concurso de acreedores y se le ha denegado la sentencia de quita", recordó Franco.

En defensa de la cesión, la vicealcaldesa y concejala de Patrimonio y Fomento, Rebeca Pérez, justificó esta decisión en el retorno que supone para la ciudad el equipo de fútbol y aseguró que se trata de un "salto cualitativo", pues Murcia, con 366 instalaciones deportivas, es el municipio de España con mayor número de estas infraestructuras, aseguró la vicealcaldesa, quien presentó una moción alternativa.

Por su parte, el portavoz socialista, Ginés Ruiz, también dijo que "se ha echado en falta transparencia" en el proceso y que la moción alternativa "cubre parte de esa exigencia de legalidad y transparencia".

Votación

Finalmente, el Partido Popular presentó una moción alternativa, que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Vox, en la que apoya la construcción de estas instalaciones "que permitan la formación de los más de 800 jugadores con que cuenta la cantera grana, al tiempo que permitirá el crecimiento de otros equipos del municipio al liberar horarios de entrenamiento y competición en otras instalaciones deportivas municipales", detalla la propia propuesta.

Además, la moción alternativa de los populares insta al Equipo de Gobierno a "garantizar el retorno de esta infraestructura a la ciudad, mediante la existencia de importantes contraprestaciones de uso y utilización por parte de los ciudadanos, a lo que se sumará la creación de un jardín de 23.000 metros cuadrados".

Además, contempla que se de cuenta de forma periódica a los distintos grupos municipales de los avances del proyecto y a trabajar en el marco de la Comisión Interdepartamental, creado al efecto "para que la tramitación se realice de forma plenamente ajustada a la legalidad y con total transparencia", matiza el escrito.