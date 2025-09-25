Homenaje a Charlie Kirk en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia

El Grupo Municipal Vox se presentó en el Pleno ordinario de octubre del Ayuntamiento de Murcia con la misma camiseta que llevaba el activista norteamericano Charlie Kirk cuando lo asesinaron: una prenda blanca que reza freedom, o libertad en español, en letras negras y mayúsculas.

Para el portavoz Luis Gestoso, Charlie Kirk fue asesinado porque “lideraba la defensa de los valores tradicionales y la denuncia mediante el debate de la ruina que ha traído la izquierda”, explicó el portavoz de la formación, Luis Gestoso.

Entre las mociones que presentó el portavoz, destaca la que nace a raíz de la aprobación provisional de la primera fase de la futura ciudad deportiva por parte de la entidad Real Murcia SAD, tras la adjudicación directa de 100.000 metros cuadrados de terreno municipal. Para Gestoso, “es regalarle unos terrenos de dotación deportiva a una empresa privada que va a especular con ellos”, pues el portavoz ha explicado que se prevé construir viviendas para deportistas.

Además, piden “que se impida como sea el concierto pro terrorista” de Soziedad Alkohólica en el festival Pirata Murcia.

Otros reclamos los protagonizan las pedanías, “las grandes olvidadas del Partido Popular” según el portavoz de Vox, donde “solo se ha cambiado alguna bombilla y se ha arreglado algún bache”.

“El IBI 1.200”

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, hizo un balance de las ordenanzas fiscales y la anunciada congelación de tasas para 2026 que, para el portavoz, en realidad quiere decir que “no subirán los impuestos por tercer año consecutivo”, pues este año “como diría el PP, hemos tenido subidas récord, el IBI 1.200”.

Respecto a las bonificaciones, Ruiz critica que “se han negado” a introducir las mismas ayudas de las que gozan las familias numerosas para las monoparentales. Entre las propuestas socialistas, destaca las que piden la ejecución de las inversiones en pedanías, “para que no se queden en un cajón y se conviertan en un nuevo anuncio”. Ruiz detalló que solo se ha ejecutado un 5 por ciento, lo que supone 1.1 millones.

También resaltó el portavoz la moción que pide una mejor planificación en las obras de mantenimiento en los 116 centros escolares municipales.

“Han desahuciado a las asociaciones de San Basilio”, explicó Ruiz ante el fin del contrato de alquiler del local en el que se reúnen. Ahora, los han trasladado al centro Puertas de Castilla y “dicen que es una mejora” pero “está ya totalmente saturado”, detalló.

En materia de movilidad, cuestiona que se venda como un gran avance que “en Murcia se podrá pagar el autobús con tarjeta” y la tardía licitación del contrato del servicio de autobuses.

No podía faltar entre las propuestas de los socialistas una relativa a la calidad del aire. “Creemos que el protocolo de contaminación no está funcionando, por lo que pedimos que se renueve”, explicó Ruiz, además de “protocolos específicos en lugares como colegios y centros de mayores”. En este sentido, recordó también la petición para crear un punto público de recogida de escombros.