Evento
Una carrera solidaria para reconstruir la iglesia Rosarina de La Alberca
El evento, impulsado por el párroco y la propia parroquia, contará con sorteos y premios
La Alberca acoge el 5 de octubre la primera carrera solidaria por la parroquia del Rosario, también conocida como iglesia Rosarina, una iniciativa impulsada por la parroquia y encabezada por su párroco, Juan José Noguera, para recaudar fondos y reconstruir el templo, según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.
La carrera, con la UCAM y la Fundación de Colegios Católicos Alma Mater como patrocinadores principales, contará con sorteos y premios, "muchos de ellos donados por deportistas de talla internacional", detalla el comunicado, además de la colaboración de distintas marcas y patrocinadores.
El párroco, Juan José Noguera, destacó durante la presentación de la carrera que esta será "la primera de muchas ediciones", con la intención de consolidar una cita anual en la que deporte, solidaridad y convivencia vayan de la mano.
Asimismo, el párroco explicó en que se trata de una ocasión "para disfrutar en familia, apoyar una buena causa y dejar un recuerdo imborrable en la comunidad". Hasta la fecha, el evento ya ha logrado reunir a más de 700 participantes inscritos.
