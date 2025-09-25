Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica

El festival Pirata Murcia llegó al Pleno ordinario de octubre en forma de una moción del Grupo Municipal Vox, aunque fue retirada después de que el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, anunciase la intención de la promotora de cancelar el evento.

El portavoz de Vox, Luis Gestoso, explicó que el grupo punk Soziedad Alkohólica "fue denunciado en los tribunales por la asociación de víctimas de terrorismo y absuelto por el famoso juez de extrema izquierda Baltasar Garzón", por lo que la moción que presentó instaba a cancelar el concierto "fuese como fuese".

"Estamos de acuerdo con el fondo de su moción", le respondió el concejal Diego Avilés, quien explicó que el Partido Popular ya llevó una moción al Pleno de julio de 2022 por su actuación del grupo punk en el certamen CreaMurcia, pero "entonces era una iniciativa pública, y ahora es en un recinto privado", detalló el edil.

En esta ocasión, el festival no ha recibido financiación municipal y, aseguró Avilés, "se ha utilizado el logotipo del Ayuntamiento sin ningún consentimiento expreso". El edil iba a presentar una moción alternativa en la que instaba al equipo de Gobierno al rechazo "de cualquier actuación, presente y futura, de Soziedad Alkohólica" y solicitan también a las empresas promotoras que trabajan en Murcia "que reciban un consentimiento expreso para hacer uso del logo municipal en adelante" y, por último, "condenar el enaltecimiento del terrorismo de la manera que sea".

Sin embargo, al anunciar Avilés que la promotora iba a cancelar el evento, el portavoz de Vox retiró la moción del orden del día de la sesión plenaria.