15.000 euros en premios en el concurso 'Emprende Joven 2025' en Murcia

El concurso 'Emprende Joven' regresa este año a Murcia con 15.000 euros en premios entre los centros ganadores: tres primeros premios de 2.500 euros, tres segundos premios de 1.500 euros y tres terceros premios de 1.000 euros, según ha anunciado Mercedes Bernabé, concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo.

El concurso se dirige a los alumnos de segundos cursos de los grados medio y superior de Formación Profesional de centros públicos, concertados y privados del municipio, quienes deberán presentar planes de empresa, referidos a cualquier sector de actividad, elaborados en grupos de entre tres y seis estudiantes.

Cada centro podrá presentar hasta un máximo de tres proyectos. El certamen también valorará la implicación de los propios centros en la difusión y fomento del emprendimiento.

El jurado está compuesto por representantes de UCOMUR, de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia (UmuEmprende), de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia (ATA) y de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Murcia (UPTA).

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de noviembre de 2025. La inscripción debe realizarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia en la pestaña Empresas y Autónomos.

Sesiones formativas

Técnicos de emprendimiento de las organizaciones colaboradoras impartirán sesiones formativas sobre emprendimiento y elaboración de planes de empresa en los centros de FP y en los segundos cursos de Bachillerato que lo soliciten durante el mes de septiembre a través de este enlace.

Para resolver cualquier duda, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Murcia ha habilitado el teléfono 968 200293, donde se puede contactar con los técnicos de Desarrollo Local. Toda la información relativa al concurso y a las sesiones formativas se encuentra disponible en la web municipal.