Visitas comentadas y teatro en las jornadas 'Murcia Andalusí'

El Museo de la Ciudad abre sus puertas a las jornadas ‘Murcia Andalusí', un proyecto cultural que celebra los 1.200 años de la fundación de la ciudad con un programa de actividades que combinan la investigación histórica con la divulgación ciudadana.

El programa, que se desarrollará en distintos espacios de la ciudad, incluye conferencias, proyecciones y visitas comentadas. Destaca la presentación de las investigaciones sobre el yacimiento de San Esteban, a cargo de los historiadores Jorge Eiroa y Alicia Martínez Robles, el jueves 23 de octubre a las 18:30 horas en el Museo de la Ciudad, y la proyección en la Filmoteca Regional el 30 de octubre a las 18:30 horas, sobre el arte y la cultura del periodo andalusí.

Además, habrá una función de teatro infantil dentro del Festival TítereMurcia, el próximo 8 de noviembre a las 18:30 horas en el Museo de la Ciudad.

Programación

La primera conferencia correrá a cargo del profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano el próximo lunes 6 de octubre a las 19:30h en el Salón Fundación Mediterráneo, quien situará a Mursiya en el contexto de la Edad Media peninsular y de Al Ándalus bajo el gobierno de los Omeyas.

Posteriormente, el profesor Diego Rivera abordará el legado agrícola y botánico de la Murcia andalusí, todavía perceptible en la huerta y los jardines que rodean la ciudad el 16 de octubre a las 18:30h en el Museo de la Ciudad.

Los historiadores Jorge Eiroa y Alicia Martínez Robles presentarán sus investigaciones sobre el yacimiento de San Esteban, ofreciendo una mirada a la intensa vida urbana y comercial de la Murcia del siglo XII el próximo jueves 23 de octubre a las 18:30h en el Museo de la Ciudad.

El ciclo también contempla una proyección en la Filmoteca Regional el 30 de octubre a las 18:30h sobre el arte y la cultura del periodo andalusí, en especial sobre la Alhambra de Granada y la influencia del arte taifa murciano en la arquitectura nazarí.

Asimismo, los investigadores Cosme Muñoz Carrasco y Pilar Alcántara reflexionarán el próximo 6 de noviembre a las 18:30h en el Museo de la Ciudad sobre cómo debe mostrarse y transmitirse hoy el legado patrimonial de la Murcia andalusí a vecinos y visitantes.

La programación reserva también un espacio para el público infantil dentro del Festival TítereMurcia. La compañía Teatro de Carmen representará La senda del agua, un espectáculo de títeres y clown ambientado en la Murcia musulmana el próximo 8 de noviembre a las 18:30h en el Museo de la Ciudad.

Una mirada al pasado con vocación de futuro

El coordinador del proyecto, Manuel Gálvez Caravaca, ha subrayado que "el objetivo de estas jornadas es acercar a los murcianos al rico legado de la Murcia andalusí, conjugando conocimiento y disfrute. Esperamos que este conjunto de actividades contribuya a un mejor conocimiento y disfrute de nuestro patrimonio histórico y artístico. Un buen regalo para la ciudad de las 90 torres".

La iniciativa está dirigida y coordinada por el historiador Manuel Gálvez Caravaca, y cuenta con la colaboración del CSIC, la Universidad de Murcia, la Fundación Mediterráneo, la Filmoteca Regional y el Festival TítereMurcia.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado que "1200 años de un acontecimiento histórico es motivo más que suficiente para rememorarlo, si además, esta efeméride corresponde a la fundación de la ciudad de Murcia, no cabe duda de que el Museo de la Ciudad es el marco ideal para acercarnos a él y analizarlo con la mirada del siglo XXI".