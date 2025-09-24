Una "sensación de plaza" en la Rueda de La Ñora en Murcia

Las obras de la segunda fase de acondicionamiento de la calle Rueda de La Ñora dotan al espacio de una "sensación de plaza", explica en Ayuntamiento en un comunicado, con la renovación de la carretera y la ampliación de la acera derecha, que ahora alcanza los dos metros de ancho.

Los trabajos en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC), contaron con un presupuesto de algo más de 46.000 euros y un seguimiento arqueológico permanente para preservar el valor patrimonial de la zona.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha visitado las obras destinadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. La renovada calzada mantiene una anchura mínima de 3,70 metros, mientras que la acera llega a los dos metros de anchura tras su ampliación.

Pero, además, el Consistorio resalta "el pavimento asfáltico impreso que aporta un carácter más monumental y acorde con el valor histórico y simbólico de la Rueda".

A esto, se suman nuevas señales horizontales, en especial en la intersección con la Avenida de la Huerta. En total, se ha actuado sobre 159 m² de acera y 345 m² de calzada.

También se han instalado imbornales en el punto más bajo para recoger aguas pluviales, se han repuesto las salidas actualmente cegadas y, en el puente sobre la acequia, se ha completado el aglomerado para cubrir todo el ancho.

Continuidad

Esta intervención complementa la primera fase, que supuso una inversión de unos 323.000 euros sobre una superficie de casi 4.500 metros cuadrados en la que se reorganizaron calzadas, aceras y zonas ajardinadas.

Destaca la creación de un paseo peatonal arbolado, la ampliación del jardín junto al acueducto, la recuperación de acequias históricas, la plaza central y la senda verde que conecta con Espinardo a través de un recorrido engalanado con vegetación autóctona.

De esta forma, la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, subrayó que "En dos fases hemos invertido 370.000 euros transformando por completo este enclave para hacerlo más accesible, más seguro y atractivo, y sobre todo, potenciar su monumentalidad. Gracias a estas actuaciones, la Rueda de La Ñora se consolida como un punto de encuentro cultural, turístico y vecinal, integrando nuestra memoria agrícola en la vida cotidiana de todos los murcianos".