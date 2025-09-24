Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

Los Senderos de Campoder se hacen ver en Murcia

La Plaza de la Ciencia acoge la exposición itinerante hasta el 28 de septiembre

Inauguración de la exposición itinerante 'Red de Senderos de Campoder' este martes.

Inauguración de la exposición itinerante 'Red de Senderos de Campoder' este martes. / A.M.

Judit López Picazo

La exposición itinerante 'Red de Senderos de Campoder' llega a Murcia y permanecerá abierta en la Plaza de la Ciencia, junto al Museo de la Ciencia y el Agua, hasta el domingo 28 de septiembre.

La muestra incluye paneles informativos, mapas, fotografías, datos técnicos y códigos QR para conocer los recorridos, el patrimonio y la riqueza natural de los municipios integrados en la Red de Senderos Enlazados Campoder, con el objetivo de fomentar el senderismo y el turismo de naturaleza en la Región.

"Con este proyecto damos un paso más en la promoción del turismo sostenible y de proximidad, al mismo tiempo que generamos oportunidades para el emprendimiento rural y el empleo ligado al sector turístico y medioambiental. Nuestra intención es acercar este recurso a los murcianos y a los visitantes para que descubran la riqueza natural y cultural que ofrece el territorio de Campoder", destacó la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la inauguración de la muestra.

La Red conecta ocho municipios (Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras y Totana) a través de 178 kilómetros distribuidos en 13 tramos y atraviesa nueve espacios naturales protegidos, como la Sierra de las Moreras, La Muela-Cabo Tiñoso y la Sierra de la Almenara. Está señalizada con más de 650 elementos, entre postes, balizas, paneles interpretativos, aparcabicis y zonas de descanso, para facilitar el acceso a senderistas, ciclistas y rutas a caballo.

