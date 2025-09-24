Los Senderos de Campoder se hacen ver en Murcia

La exposición itinerante 'Red de Senderos de Campoder' llega a Murcia y permanecerá abierta en la Plaza de la Ciencia, junto al Museo de la Ciencia y el Agua, hasta el domingo 28 de septiembre.

La muestra incluye paneles informativos, mapas, fotografías, datos técnicos y códigos QR para conocer los recorridos, el patrimonio y la riqueza natural de los municipios integrados en la Red de Senderos Enlazados Campoder, con el objetivo de fomentar el senderismo y el turismo de naturaleza en la Región.

"Con este proyecto damos un paso más en la promoción del turismo sostenible y de proximidad, al mismo tiempo que generamos oportunidades para el emprendimiento rural y el empleo ligado al sector turístico y medioambiental. Nuestra intención es acercar este recurso a los murcianos y a los visitantes para que descubran la riqueza natural y cultural que ofrece el territorio de Campoder", destacó la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la inauguración de la muestra.

La Red conecta ocho municipios (Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras y Totana) a través de 178 kilómetros distribuidos en 13 tramos y atraviesa nueve espacios naturales protegidos, como la Sierra de las Moreras, La Muela-Cabo Tiñoso y la Sierra de la Almenara. Está señalizada con más de 650 elementos, entre postes, balizas, paneles interpretativos, aparcabicis y zonas de descanso, para facilitar el acceso a senderistas, ciclistas y rutas a caballo.