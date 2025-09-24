El Romea vuelve a ser la pasarela de ‘Murcia es Moda’ este viernes

El Teatro Romea se convierte este viernes en la pasarela de la séptima edición de Murcia es Moda. De esta forma, "la plaza Julián Romea se transformará en el escenario donde diferentes diseñadoras emergentes y consolidadas presentarán sus propuestas más innovadoras ante un público que disfrutará de una noche de talento", resalta el Ayuntamiento en un comunicado.

La cantante Sara Zamora actuará en la edición de este año, que cuenta también con la participación de Susana Caravaca, especialista en maquillaje y estética.

La cita contará con la participación de doce diseñadoras que presentarán siete colecciones exclusivas como son Ruth Durendez (Samuraisan), Ana Domínguez (DoubleA) y Estefanía Francisco con la colección ‘Disonancia'; Bellatara con ‘Esencia'; Charo Romero Atelier y Barbotina del Tajo con ‘Égida'; Esther Teban y Carmen Espinosa - By Teban con ‘Para cada una de vosotras'; Elena Koshurnikova con ‘Magnetismo'; Patricia Leal y Complementos Yllany con ‘Eterna'; y Amanecer Nupcial y Cristina Blaya con ‘Dualia'.

En esta edición, Murcia es Moda suma el apoyo de MUÁC. Murcia Área Comercial, "cuyo compromiso con el comercio local encaja a la perfección con la esencia del evento como es dar visibilidad, movimiento y vida al talento murciano", detalla el Consistorio.

Desde su origen, este proyecto ha contado con el Ayuntamiento de Murcia, a través de las Juntas Municipales Centro Este y Centro Oeste, que hicieron posible la primera semilla bajo la marca Santa Eulalia Fashion.