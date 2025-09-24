Premios +Woman 2025: un tributo al talento femenino

La Sala Black Box de Odiseo se convirtió este martes en el epicentro del reconocimiento al talento, la creatividad y la fuerza transformadora de las mujeres de la Región de Murcia en la X edición de los Premios +Woman, organizados por La Opinión. Una gala cargada de orgullo que puso en valor trayectorias diversas, unidas por la excelencia, el compromiso y la capacidad de abrir caminos.

El Premio +Woman 2025 al Mérito Deportivo fue para María Gloria Planes, árbitra de élite adscrita al Comité de Árbitros de la Región de Murcia, reconocida por su participación en torneos nacionales e internacionales, como la Supercopa de España Femenina o la Eurocopa Sub-19. Enfermera de profesión, encarna la doble vocación de servicio dentro y fuera del campo. El galardón le fue entregado por Ana Belén Martínez, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género en la Comunidad.

En la categoría de Arte Digital y Redes Sociales, la profesora y creadora de contenido Laura Gómez Pozo (@laurimathteacher) fue distinguida por su capacidad de acercar las matemáticas a más de un millón y medio de seguidores a través de TikTok e Instagram. La ilustradora Kalon Bay, premiada en esta misma categoría en la edición del año pasado, fue la encargada de entregar el premio.

El galardón al Talento y Emprendimiento fue para Lola Consuegra, fundadora de la librería y espacio cultural El Faro de Lola, convertida en punto de encuentro literario en Murcia. Enrique Ferrer, gerente de Volkswagen Huertas Motor, le hizo entrega del premio.

El Premio a la Trayectoria Profesional distinguió a Marian Vicente Sandoval, directiva de Saeco, impulsora de innovaciones en envases sostenibles para el sector hortofrutícola. Juan Jesús Lozano, director Región de Murcia de CaixaBank, fue el encargado de otorgarle el galardón.

Por último, la Mención de Honor recayó en la cineasta Eva Libertad, cuya ópera prima Sorda ha conquistado festivales internacionales como la Berlinale o el Festival de Málaga, convirtiéndose en un referente de cine social y de diversidad.