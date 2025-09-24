Moros y Cristianos de Murcia, reconocidos como Fiestas de Interés Internacional

Los emblemáticos festejos murcianos de Moros y Cristianos y las Fiestas Patronales en Honor a la Purísima Concepción de Yecla han recibido la distinción de Fiestas de Interés Turístico Internacional, en un acto presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El Teatro Real de Madrid acogió la entrega de diplomas que acreditan oficialmente a 10 festejos locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo a celebraciones con notable valor cultural, tradición popular consolidada y relevancia turística.

Durante la ceremonia, el ministro Jordi Hereu destacó que estas distinciones "supone un salto de calidad para nuestros destinos, promoviendo internacionalmente el turismo cultural y de interior, además de contribuir a la desconcentración y desestacionalización de los flujos turísticos".

Por su parte, la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, reconoció el esfuerzo de los colectivos sociales y administraciones locales en la organización de cada fiesta.

Entre las cuatro Fiestas de Interés Turístico Internacional reconocidas hoy, además de los Moros y Cristianos de Murcia y las Fiestas Patronales de Yecla, se encuentran la Semana Santa de Badajoz (Extremadura) y la Semana Santa de Baena (Córdoba). Las seis Fiestas de Interés Turístico Nacional premiadas fueron la Fiesta de la Vendimia de Campo de Cariñena (Zaragoza), el Carnaval de Santoña (Cantabria), el Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-Rodón (Monzón, Huesca), los Entroidos Oriente Ourensano (Ourense, Galicia), la Semana Santa de Plasencia (Cáceres) y el Desarme de Oviedo (Asturias).

Con estas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164 y el de Internacional a 86, consolidando la diversidad y riqueza de las tradiciones festivas españolas reconocidas oficialmente.