De Granada a La Ñora: 300 kilómetros por la Ambulancia del Deseo

El atleta Pascual Hernández Invernón iniciará en Granada una carrera de 300 kilómetros con destino a la pedanía murciana de La Ñora. El reto solidario, impulsado por la Fundación Ambulancia del Deseo, se completará en tan solo dos días, con llegada prevista el 27 de septiembre sobre las 6 de la tarde, y tiene como objetivo dar visibilidad a la labor de la fundación y recaudar fondos que permitan seguir cumpliendo los sueños de personas en situaciones críticas de salud.

Todos los fondos recaudados durante el evento serán destinados íntegramente a la Fundación, una entidad sin ánimo de lucro formada por personal sanitario, voluntarios, médicos y enfermeros que hacen posible que pacientes al final de sus vidas o en circunstancias médicas graves puedan cumplir un deseo especial.

"Este reto refleja la unión del deporte con la solidaridad y la capacidad que tiene para movilizar a la sociedad en torno a una causa tan humana y necesaria", destacó el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, durante la presentación del reto, este martes junto a la rueda de La Ñora.

Por su parte, la edil Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, subrayó que "la Fundación Ambulancia del Deseo es un ejemplo de compromiso y sensibilidad, y desde el Ayuntamiento queremos animar a todos los murcianos a apoyar este proyecto que devuelve esperanza y alegría en momentos difíciles".