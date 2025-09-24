Eduardo Batán: "Los edificios tienen que diseñarse para ser sólidos, útiles y hermosos"

La reciente ampliación del campus de Ciencias del Deporte o la conocida tabla periódica gigante de la Facultad de Química llevan su firma. ¿Qué le llevó a dedicar su carrera profesional a la arquitectura?

Supongo que mucho tiene que ver mi familia, ya que mi padre es delineante y mi madre pintora, y sin duda me alimentaron el interés por las cuestiones técnicas y artísticas que se necesitan para ser arquitecto, además de haber sido siempre un buen estudiante. Mi padre se encargaba a veces de hacer maquetas de edificios de viviendas por encargo, así que supongo que aquella visión de planos y dibujos me motivó muy joven a dedicarme a ello.

¿Qué concepto de universidad tiene a nivel arquitectónico, y como trata de plasmarlo en sus trabajos?

Desde que empecé a realizar proyectos y obras para la universidad siempre pensé en que los edificios públicos tenían que ser fundamentalmente funcionales, satisfaciendo las necesidades de sus usuarios, planificando y diseñando adecuadamente sus instalaciones, previendo, en la medida de lo posible, ya que la UMU actualmente está en constante evolución, los posibles crecimientos, la versatilidad de sus espacios y la facilidad en el mantenimiento futuro. Creo que la arquitectura es reflejo de la sociedad en que vivimos y los edificios tienen que ir de acorde también a la misma, no siendo un mero elemento representativo y formal, sino que tienen que diseñarse con los principios de Vitruvio, en cuanto a que deben ser sólidos, útiles y hermosos. También la integración en su entorno, la economía en el diseño, en los procesos constructivos y elección de los materiales adecuados son cuestiones que siempre he intentado tener en cuenta. Me considero inspirado en los principios de la funcionalidad, sobre todo, aunque hoy en día también hay que pensar en la sostenibilidad, los valores del patrimonio arquitectónico, la integración de las nuevas tecnologías y las numerosas normativas que a veces pueden llegar a contradecirse a la hora de desarrollar algunos proyectos. Un gran problema que tenemos es el de los plazos, la financiación y la tramitación burocrática que ralentiza las licencias y la contratación y que nos obliga a hacer proyectos muy rápidos y que en algunos casos necesitarían de más tiempo.

También es conocida su faceta como dibujante de cómics. ¿De dónde le viene este interés por la novela gráfica?

El interés por el dibujo y la pintura ha sido otra de mis pasiones desde que era un niño, y que me llevaron a ser arquitecto. También me interesé por la lectura y en especial la de cómics, tanto de superhéroes como de los clásicos de Bruguera. De manera casual, después de pintar un mural para el colegio de Los Olivos de Molina de Segura, se me ocurrió fusionar en mi primer cómic, R.F. Scott. Expedición Terranova 1910-1913 (Editum), mi interés por aprender y dibujar contando un relato de esta odisea, y así he seguido hasta la actualidad con otras historietas.

La arquitectura está muy presente también en sus publicaciones, ¿no es así?

Partiendo de aquel primer cómic, donde no había mucha arquitectura, sí he intentado en los siguientes unir la arquitectura a mis relatos, tanto como parte de la realidad y la ficción, o como parte del entorno construido en las viñetas. La arquitectura se hace muy presente en Speer, el arquitecto del mal (2020) (Célebre editorial) y sobre todo en Alcanzando el Cielo (2023) (Serendipia), donde la arquitectura es como otro personaje de la historieta.

¿Cuáles son sus inspiraciones a la hora de trabajar en sus dos ‘pasiones’?

En cuanto a la arquitectura me gusta solucionar problemas y encontrar la manera de que todo encaje, la funcionalidad, la estructura, los espacios, las instalaciones, los materiales y, muy importante, ajustar el presupuesto y el tiempo de las obras. Y respecto a los cómics, intento buscar historias reales o basadas en hechos históricos para intentar divulgar y dar a conocer sucesos o personajes que muchas veces son desconocidos o no suficientemente valorados.

Próximamente presentará su último cómic, Expedición al Pacífico. ¿Qué encontrará el lector entre sus páginas?

Mañana estará ya disponible en todas las librerías. Este cómic, editado por Serendipia, pretende dar a conocer una gran expedición realizadas por un grupo de científicos españoles entre 1863 y 1866 recorriendo Sudamérica, donde uno de sus protagonistas, el naturalista cartagenero Marcos Jiménez de la Espada, nos va a ir relatando los sucesos vividos, extraídos en parte de su diario y de otros de los expedicionarios lo que fue aquella enorme aventura de tres años poco conocida por el público y que pone de manifiesto la valía y valentía de aquellos españoles que se adentraron en este tipo de viajes, por la ciencia y el conocimiento, y que nada tienen que envidiar con otros viajes y expediciones llevadas a cabo por ingleses, franceses o alemanes. A bordo de fragatas de guerra y armados con cuadernos, frascos y cámaras, recolectaron más de 80.000 ejemplares de flora, fauna y objetos antropológicos, muchos de los cuales aún se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Esta obra rescata no solo los hallazgos científicos, sino también las emociones, desafíos y hazañas de una empresa marcada por el sacrificio, la curiosidad y la pasión por el saber.