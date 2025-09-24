Más de 80 actividades en la Semana de la Huerta en Murcia

La X edición de la Semana de la Huerta regresa a Murcia con más de 80 actividades en una treintena de espacios de la ciudad y pedanías y un concierto inaugural en el recientemente restaurado Molino del Amor, donde también el alcalde de Murcia, José Ballesta, presentó la programación, que se desarrollará del 4 al 12 de octubre.

El evento busca acercar a la ciudadanía los valores históricos y culturales de la huerta de Murcia a través de un programa de actividades que incluye conciertos, rutas turísticas, showcookings, talleres ambientales y escolares, actividades deportivas y culturales, conferencias y proyecciones, con la participación de asociaciones, colectivos vecinales y entidades que se suman a la celebración.

"Cumplimos diez años en este 2025 tan singular para poner en valor el mayor elemento de identidad que tiene Murcia y los murcianos en todos los sentidos: cultural, antropológico, gastronómico y sostenible. Debemos preservarlo y cuidarlo entre todos los murcianos porque no es sólo un encuentro con nuestras raíces, es una apuesta por el futuro sostenible de Murcia", destacó el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la presentación.

El Molino del Amor se convertirá en uno de los escenarios principales de la edición y acogerá el concierto inaugural, que tendrá lugar a las 22 horas, a cargo de Antuán Muñoz, así como diferentes talleres y eventos.

Eventos destacados

Conciertos: inauguración el viernes 3 de octubre en el Molino del Amor a cargo de Antuán Muñoz, y cita final en la plaza de la Rueda de La Ñora (viernes 10), a cargo de Adrián Ruiz.

Ruta Moonbike: recorrido nocturno en bicicleta por los Castillos de Monteagudo con degustación en el Palmeral de Santiago y Zaraiche (miércoles 8)

Paseos gastrobotánicos en la Huerta de los Sentidos (Aljucer), los días 4 y 11.

Climathon 2025: jornada sobre la renaturalización de los ríos, con expertos y mesas de participación ciudadana (9 de octubre en el C. Cultural Puertas de Castilla)

Proyección del documental "¿Dónde está mi acequia?" en el Centro Cultural de La Arboleja (9 de octubre)

V Ciclo de conferencias "Territorio, Memoria y Agua" en el Museo de la Ciudad.

Asimismo, se celebrarán talleres de arte y artesanía, actividades infantiles y familiares, rutas patrimoniales, observatorios ambientales, yoga en la huerta, visitas guiadas a museos y centros culturales, exposiciones y degustaciones gastronómicas con la participación de reconocidos chefs murcianos.

Esta décima edición se acerca a todos los rincones del municipio y este año son más las pedanías que acogen alguna actividad o evento. En concreto, las actividades tendrán lugar en La Albatalía, Santiago y Zaraíche, La Alberca, Aljucer, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Monteagudo, El Esparragal, Zeneta, El Palmar, La Arboleja, San Ginés, Rincón de Seca, Torreagüera, Beniaján, Nonduermas, Llano de Brujas, Patiño, Puente Tocinos, Algezares, Rincón de Beniscornia, Guadalupe, El Raal, y La Ñora.

La programación completa se puede consultar en la App TuMurcia, así como en la web municipal.