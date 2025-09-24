4,5 millones para las bonificaciones deportivas en Murcia

Las bonificaciones deportivas en Murcia reciben este año 4,5 millones de euros y los precios públicos por la prestación de estos servicios se congela.

Así, el sistema de bonificaciones alcanza prácticamente el cien por cien del coste de las instalaciones y programas municipales, según ha informado en rueda de prensa el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, junto al edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, este miércoles por la mañana.

En total, 163.262 personas se benefician de estas bonificaciones, cuyo importe asciende a 4.583.883 euros anuales y "miles de deportistas, clubes, federaciones, centros educativos y familias tienen acceso a la práctica deportiva en igualdad de condiciones, sin que el aspecto económico sea una barrera", resaltó Noguera.

Beneficiarios

Actualmente, 109 clubes hacen uso de instalaciones municipales para entrenamientos y competiciones federadas, con un total de 16.087 deportistas. El coste de 1.564.608 euros en precios públicos está completamente bonificado. También los particulares se benefician, con 2.868 personas que entrenan en pabellones y campos de fútbol y que disfrutan de 17.872 euros en bonificaciones.

En cuanto a las escuelas municipales, gestionadas en convenio con 119 entidades deportivas, atienden a 8.367 alumnos en las instalaciones del municipio. La cesión gratuita de espacios supone una subvención de 843.660 euros. A esta cifra se suman los 716.126 euros destinados al uso sin coste por parte de 14.028 estudiantes de 52 colegios e institutos.

Asimismo, hay convenios firmados con la Federación de Natación de la Región de Murcia, la Federación de Triatlón, la de Pádel, Patinaje, Montañismo, Fútbol, Atletismo, Judo, Gimnasia Rítmica, Voleibol, Salvamento y Socorrismo, Lucha y Balonmano. Estos acuerdos permiten a 2.500 deportistas preparar su participación en competiciones de ámbito regional, nacional e internacional. Estas bonificaciones suman otros 500.000 euros.

Por último, los programas municipales de actividades deportivas de invierno y verano, que reúnen a 51.392 y 68.020 participantes respectivamente, reciben bonificaciones por importe de 941.617 euros, destinadas especialmente a menores, familias numerosas, personas con discapacidad y pensionistas.

Estas actividades se desarrollan en el Palacio de los Deportes, los pabellones Príncipe de Asturias, Infante, Puente Tocinos y El Carmen, los Polideportivos José Barnés e Infante, las Pistas de Pádel Norte de Espinardo, así como en las piscinas municipales de barrio y pedanías.