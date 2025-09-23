La Presa de Tabala, casi tres años 'en el cajón' del Gobierno central

Murcia espera desde hace años la Presa de Tabala, una infraestructura clave para frenar los riesgos de inundaciones. Pero, aunque se considera una actuación prioritaria desde hace más de dos décadas y se adjudicó la redacción del proyecto de construcción hace dos años y medio, aún no hay fecha para las obras.

Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia presentará en el próximo Pleno una moción para instar al Gobierno de España a ejecutar la construcción de la presa de Tabala, una infraestructura estratégica recogida en el Plan Hidrológico Nacional. Asimismo, la petición de los populares pide notificar este acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

"No podemos resignarnos a que la seguridad de miles de vecinos y la viabilidad de nuestra agricultura e industria dependan de la inacción del Gobierno central. La Presa de Tabala es de una imperiosa necesidad y debe materializarse de manera urgente", explica el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

En marzo de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) anunció la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de construcción de la Presa de Tabala, con un importe de casi 8 millones y un plazo de 24 meses.

Sin embargo, dos años y medio después los avances "son prácticamente nulos y la ejecución real de las obras sigue sin fecha, a pesar de que el proyecto cuenta con un presupuesto global estimado de 45 millones de euros dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones", recuerda el Grupo Municipal Popular en un comunicado, en el que advierten que "el recuerdo de la DANA sigue muy presente en la ciudadanía y aquel episodio devastador puso de manifiesto la urgente necesidad de contar con infraestructuras eficaces que protejan a Murcia y a sus pedanías limítrofes con Alicante".

Cabe destacar que la manifestación ciudadana en defensa de la construcción de la Presa de Tabala que se desarrolló en enero de este año, a la que asistieron los concejales del Grupo Popular Fulgencio Perona y José Francisco Muñoz.