Seguridad
Piden cámaras de seguridad en los aparcamientos de Murcia para frenar a los gorrillas
La moción que llevará Vox al Pleno de este jueves contempla también un refuerzo en la plantilla de Policía Local
Cámaras de seguridad en los aparcamientos y un refuerzo de la plantilla de la Policía Local de Murcia para frenar a los gorrillas. Esta es una de las propuestas que llevará el Grupo Municipal de VOX al Pleno de este jueves en materia de seguridad ciudadana.
La formación considera que "la inacción, o indiferencia, de este equipo de Gobierno" agrava el problema y que la Policía Local no cuenta con los medios humanos y materiales necesarios.
“En los últimos años, vecinos y comerciantes de las calles Puerta Nueva, Greco y Junterones, en pleno centro de Murcia, vienen denunciando la presencia continua de aparcacoches ilegales que actúan de forma ilegal, mafiosa, organizada e impune”, especifica esta iniciativa.
El concejal de Vox Sánchez-Parra explica que “son mafias a las que el Partido Popular y el Partido Socialista han permitido entrar en nuestro país. Insultan, agreden, amenazan, roban o, como en el suceso reciente en la zona de Centrofama".
VOX denuncia que en nuestro municipio esa “presencia continua” se debe, sobre todo, a una organización criminal de origen argelino la que controla las zonas de aparcamiento en la calle, "para cobrar a la fuerza a los murcianos una especie de pellizco o 'pizzo' a cambio de que no les ocurra nada ni a los vehículos aparcados ni a los propios murcianos que aparcan esos vehículos".
En un comunicado, la formación cuestiona que, "entre la dejación hacia el mantenimiento de la Ley y el orden que muestra la Delegación del Gobierno en Murcia por orden del presidente Sánchez y la galbana e incompetencia de los responsables políticos de la seguridad ciudadana en el Consistorio de Murcia, el vacío de autoridad se hace cada vez mayor y la impunidad a favor de las mafias, como es el caso de la argelina de los gorrillas, también".
Centros de mayores
Otra de las mociones que Vox llevará al Pleno pide que la financiación que ahora se destina organismos y ONGs que abordan la inmigración se destine a los centros de mayores del municipio. Hay más de 90.000 murcianos por encima de los 65 años, "muchos de los cuales son dependientes o malviven en soledad no deseada", explica la formación de Abascal en un comunicado, en el que también detalla que solo hay 93 plazas públicas en los tres centros municipales, mientras que "el Gobierno del PP en el Ayuntamiento subvencionó con 394.000 euros a ONGs que promueven o colaboran con la inmigración ilegal, en diversos programas. Hasta el mes de agosto de 2025, ya se ha financiado con 215.000 euros a varias de estas asociaciones".
