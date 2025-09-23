OktoberFest regresa a Murcia con 11 días de cerveza y cocina alemana

La Feria Paulaner 'Oktoberfest 2025' regresa a Murcia con una segunda edición que incluye 11 días de actividades y una oferta gastronómica más amplia. Además de una variada selección de cervezas y la tradicional cocina alemana, se unen propuestas más 'clásicas' como hamburguesas, pizzas y foodtrays.

El Jardín Chino acogerá esta feria gastronómica desde este jueves hasta el próximo 5 de octubre, en horario de 18.00 a 01.00 horas entre semana y desde el mediodía hasta la 01:00 sábados y domingos.

La rotura del primer barril de cerveza marcará la inauguración del evento, este jueves a las 20:00 horas. Entre las principales novedades de este año, destaca la incorporación de un escenario con música en directo, que estará operativo de lunes a jueves de 20.00 a 22.00 horas, así como sesiones de DJs locales y nacionales todos los días de la semana.

La variada selección de cervezas que se ofertará incluye opciones sin gluten y 0,0 y este año a la tradicional cocina alemana se suman propuestas como hamburguesas, pizzas y foodtrays.

La cita, organizada en colaboración con Paulaner, una de las cerveceras alemanas más reconocidas a nivel internacional, se ha consolidado como una de las fiestas oficiales de la marca en España.

"Todas las actividades se desarrollarán respetando las medidas de control acústico y los estudios de impacto medioambiental pertinentes, con el fin de compatibilizar el ocio con el descanso vecinal", asegura el Consistorio en un comunicado.