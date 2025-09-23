Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

OktoberFest regresa a Murcia con 11 días de cerveza y cocina alemana

La rotura del primer barril de cerveza será este jueves y las actividades se extienden hasta el 5 de octubre

Presentación de la segunda edición del OktoberFest en Murcia.

Presentación de la segunda edición del OktoberFest en Murcia. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Feria Paulaner 'Oktoberfest 2025' regresa a Murcia con una segunda edición que incluye 11 días de actividades y una oferta gastronómica más amplia. Además de una variada selección de cervezas y la tradicional cocina alemana, se unen propuestas más 'clásicas' como hamburguesas, pizzas y foodtrays.

El Jardín Chino acogerá esta feria gastronómica desde este jueves hasta el próximo 5 de octubre, en horario de 18.00 a 01.00 horas entre semana y desde el mediodía hasta la 01:00 sábados y domingos.

La rotura del primer barril de cerveza marcará la inauguración del evento, este jueves a las 20:00 horas. Entre las principales novedades de este año, destaca la incorporación de un escenario con música en directo, que estará operativo de lunes a jueves de 20.00 a 22.00 horas, así como sesiones de DJs locales y nacionales todos los días de la semana.

La variada selección de cervezas que se ofertará incluye opciones sin gluten y 0,0 y este año a la tradicional cocina alemana se suman propuestas como hamburguesas, pizzas y foodtrays.

La cita, organizada en colaboración con Paulaner, una de las cerveceras alemanas más reconocidas a nivel internacional, se ha consolidado como una de las fiestas oficiales de la marca en España.

"Todas las actividades se desarrollarán respetando las medidas de control acústico y los estudios de impacto medioambiental pertinentes, con el fin de compatibilizar el ocio con el descanso vecinal", asegura el Consistorio en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents