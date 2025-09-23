Murcia, entre las capitales más baratas para vivir… pero con algunos de los impuestos más caros

El coste de la vida en Murcia es un 3,46% más bajo que la media nacional, lo que la convierte en 23ª capital más barata del país, según datos de la web del ahorro Kelisto.es. Pese a ello, la capital murciana destaca por estar entre las 10 más caras para costear algunos servicios, como los impuestos.

Estas son algunas de las conclusiones del 'Índice de las ciudades más caras para vivir 2025' elaborado por Kelisto, que analiza cuánto deben desembolsar los consumidores para acceder a los mismos productos y servicios en las distintas capitales de provincia españolas. El análisis tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Los servicios más caros en Murcia

Son tres los servicios que destacan por ser los más caros en Murcia: el IBI, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la tasa de basuras y el seguro de hogar. En el primero de ellos, la Región de Murcia se sitúa como la octava más cara (38,2% más alto que la media), mientras que respecto a las impuestos sobre los vehículos es la tercera con el precio más elevado (+10,2%) junto a otras como Bilbao, Ciudad Real o Granada y en lo relativo a la tasa de recogida de basuras ocupa la 9ª posición (+37,6%).

Entre las 20 ciudades más baratas para comprar y alquilar una vivienda

La otra cara de la moneda se corresponde, entre otras cosas, con el precio de la vivienda. En lo relativo a la compra, Murcia está en el top 20 de ciudades más baratas para comprar un inmueble, con un precio que se sitúa un 25,9% por debajo de la media. En la misma línea, se sitúa entre las capitales con el precio del alquiler más económico -junto con otras como Tarragona o Salamanca-, con precios un 6,6% por debajo de la media.

Datos sobre la ciudad de Murcia del 'Índice de las ciudades más caras para vivir 2025' realizado por Kelisto / L.O.

A la hora de llenar la nevera, algunos de los productos más básicos de la cesta de la compra también registran precios económicos en Murcia. El precio del litro de leche y la barra de pan se acerca a estar entre las 10 con los más bajos: el primero está un 1,1% por debajo de la media y el segundo, un 1,7%.

En lo relativo al transporte, Murcia cuenta con el sexto trayecto en taxi más económico (-29%) y el sexto billete de autobús más barato (-18,9% respecto a la media).

En el caso del ocio, la capital murciana destaca por ser la segunda más económica para tomarse una cerveza (-29,1%). En precio de las entradas de cine sigue la misma línea, ocupando la quinta posición en el ranking de las más baratas (-9,8%).

“El análisis también demuestra que las ciudades más caras suelen ser las que cuentan con los salarios más altos del país, aunque cada vez vemos más desequilibrios. Hoy en día, cinco de las diez capitales con un coste de vida más elevado también forman parte del ‘top 10’ de localidades con ingresos por hogar más altos. Es lo que sucede con Barcelona: su coste de la vida supera en un 38,13% la media nacional, pero los ingresos por hogar en la ciudad tambiénson los terceros más altos del país. Por su parte, en Zamora, la segunda ciudad más barata, los gastos son un 12,22% inferiores a los de la media nacional, pero los ingresos también son más bajos (un 15,5% menores al promedio del país, con lo que también se coloca en el penúltimo puesto del ranking de renta). No obstante, también existen ciudades con importantes desequilibrios: por ejemplo, tres ciudades que figuran en el top 10 de las más caras (Granada,Málaga y Almería) están entre las 15 con ingresos más bajos”, comenta Estefanía González, directora de Comunicación de Kelisto.es