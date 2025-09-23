Cuatro colegios de Murcia 'arrastran' las obras de verano

Las obras en los centros escolares de Murcia son, para el Grupo Municipal Socialista, una asignatura pendiente. De las actuaciones previstas, solo se han realizado las de mantenimiento en pistas deportivas y aseos, pero quedan pendientes las reparaciones en cubiertas de cuatro colegios.

En concreto, quedan pendientes las obras en las cubiertas de los colegios de Los Garres, Rincón de seca, José Martínez Tornel de Patiño y San Félix de Zarandona.

Además, a pesar de los problemas con la climatización, las obras acometidas este verano no contemplaban ninguna mejora este aspecto, lamenta la edil socialista Esther Nevado, quien recuerda también la suspensión de las clases en algunos colegios ante las altas temperaturas. Caben también destacar escenas como la vivida el pasado mayo en el colegio de Santiago el Mayor, cuyos alumnos dieron clases en la calle tras dos meses a la espera de una reparación.

Nevado cuestiona también que algunas obras han concluido en septiembre. "Venden como logros cosas que para nosotros son un retraso flagrante", explica, y cita como ejemplo el anuncio de la construcción de cuatro comedores escolares y una pérgola durante este mes, cuando ya ha iniciado el curso escolar.

Con estas obras, medio millar de alumnos se quedan están a la espera de un comedor escolar en los colegios de Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Barrio del Progreso y Barqueros.

Alternativas

La moción socialista pide, entre otras cosas, un aumento de la inversión para el mantenimiento. El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, explicó que durante el mandato del Gobierno socialista se realizó un análisis para valorar todas las deficiencias en los 116 centros escolares municipales y priorizar las actuaciones. Sin embargo, ahora habría que volver a hacer un análisis para determinar el aumento de capital necesario para "no ir parcheando", detalla Ruiz.

Además, desde el PSOE piden agilizar los proyectos pendientes, la creación de una mesa de seguimiento, con representantes de la comunidad de educativa y técnicos municipales, y una planificación anual y pública, pues, aseguran, ni siquiera el equipo docente sabe cuándo se acometerán las obras de mantenimiento y "las familias no saben en qué estado está el colegio en el que quieren matricular a sus hijos".

"Nos encantaría que uno de esos proyectos emblemáticos de los que habla el PP fuese la educación pública", concluye el portavoz socialista, quien asegura que hay "críos dando clase a 34 y 35 grados, en condiciones que no se dan en ningún centro de trabajo municipal".