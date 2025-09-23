1,8 millones de gestiones online, la meta del Ayuntamiento de Murcia para este año

La administración electrónica podría batir récords este año. Por primera vez, el Consistorio espera alcanzar 1,8 millones de gestiones online y un millón de documentos telemáticos informáticos gestionados a lo largo del año.

Los trámites telemáticos han aumentado un 28 por ciento en los primeros ocho meses del año con respecto al mismo periodo de 2023, según el balance del servicio que ha ofrecido el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, este martes.

Desde que el servicio entró en vigor, en 2021, se ha pasado de unos 1.700 expedientes digitales tramitados ese año a los 1,8 millones con los que se prevé acabar 2025. El balance, ha subrayado Guillén, refleja un "cambio muy positivo" en la tendencia en las relaciones de los ciudadanos con la administración, y en el avance hacia un Ayuntamiento "más moderno y más ágil", pues con los trámites electrónicos, ha defendido, se reducen los tiempos de espera, los desplazamientos y las colas.

Datos

En concreto, en lo que va de año los murcianos han llevado a cabo unos 236.000 trámites telemáticos, un 28 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, y los expedientes electrónicos tramitados en ese periodo han pasado de 143.000 a 170.000, un crecimiento del 20 por ciento.

Asimismo, en lo que va de año se han generado más de 682.000 documentos electrónicos y la previsión es que por primera vez superen el millón en todo el ejercicio, unos 100.000 más que en 2024.

Además, el Ayuntamiento ha realizado 243.000 peticiones de información a la plataforma de interoperabilidad del Estado, lo que permite a la administración comprobar datos y evita a los ciudadanos aportar diversa documentación.