El Mercado de Verónicas se libra del amianto, y del techo, aunque esta actuación no interfiere con la actividad en la plaza de abastos. La retirada de la cubierta se enmarca en la estrategia destinada a evitar los riesgos del amianto del Ayuntamiento de Murcia, que, como adelantó La Opinión, trabaja en la creación de un mapa de edificios que contengan en este material, que irá acompañado de un calendario para organizar los trabajos de retirada.

La rehabilitación integral de Verónicas pretende devolver a la plaza de abastos su imagen original, con actuaciones como el encargo de ladrillos hechos a manos para la fachada, así como mejorar el aislamiento térmico y acústico, con un coste total que asciende a los 3,7 millones de euros, un 80 por ciento de ellos provenientes de los fondos europeos Next Generation.

Aunque el proyecto no lo contemplaba en un principio, el visto bueno de la Dirección General de Trabajo permitió la retirada del amianto en las cubiertas, un trabajo que se ha planificado para que no interfiera con la actividad diaria, pues todos los puestos se han trasladado a la planta baja.

Este trabajo es el de mayor complejidad de los contemplados en la primera fase del proyecto, que está prevista que concluya a finales de septiembre o principios de octubre. Aunque la planta donde actualmente se trabaja para 'librar' al edificio de amianto desaparecería en la segunda fase, para "contemplar la grandeza del edificio desde la planta baja hasta la parte superior", explicó en su momento el alcalde de Mucia, José Ballesta.

A estas actuaciones se suman las realizadas en colegios durante el verano y la campaña de retirada de materiales con fibrocemento abandonadas en julio, que actuó en una treintena de localizaciones gracias a los avisos dados por las Juntas Municipales de las pedanías, los ciudadanos y los empleados del servicio de limpieza.

Los trabajos de retirada de materiales con amianto se realizan en base a un detallado plan de trabajo. Un equipo de trabajadores especializados debe retirar el material en una única jornada laboral, sin superar las cuatro horas por trabajador, ni las dieciséis para el total de trabajadores presentes. El objetivo: controlar el tiempo de exposición al amianto por parte de los trabajadores. Cabe destacar que este material solo es peligroso si se manipula.