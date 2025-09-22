La urbanización de Nueva Condomina 'revive' en Murcia con 10.000 aparcamientos

La urbanización de Nueva Condomina, paralizada desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, revive en Murcia casi dos décadas después con la reactivación del plan parcial ZB-SD-CH7, ejecutado a la mitad. Aunque el proyecto ha sufrido modificaciones y ahora algunas de las más de 10.000 plazas de aparcamiento previstas cambian de ubicación.

El plan parcial contará con más de 10.000 plazas de aparcamiento público, de las que 7.156 serán públicas puras, mientras que las restantes serán privadas de uso público, es decir, pertenecientes a comercios, pero abiertas a la ciudadanía. Cabe destacar que esta cifra supera ampliamente la exigida por la normativa: un mínimo de 6.370 plazas en base a los coeficientes que establece el ordenamiento.

Además, la Concejalía de Movilidad está en pleno análisis de varios solares municipales para habilitarlos y facilitar el estacionamiento los días en que juega el Real Murcia. Estas actuaciones incluirán la creación de vados para permitir el acceso de los vehículos, así como la compactación y nivelación del terreno.

Modificación del plan parcial

La modificación del conocido como 'plan parcial de Nueva Condomina' se ha hecho oficial este lunes con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), anuncio contra el que caben recurso de reposición, a interponer durante un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses.

La tercera modificación del plan elimina y modifica plazas de aparcamiento y reubica viales y rotondas, tras las indicaciones recibidas por el Ministerio de Fomento, la Confederación Hidrográfica del Segura y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Murcia, así como un informe geotécnico.

El plan parcial, del que faltan por ejecutar dos fases que permitirían construir unas 4.000 viviendas, se reactivó gracias a los propietarios de la junta de compensación del sector y el último paso administrativo fue la aprobación del proyecto refundido de urbanización en agosto de este año, que permitía solicitar licencias para empezar a construir.

"Los atascos en torno al 'nudo de Espinardo' se han convertido ya en algo recurrente y generan un efecto contagio en la ciudad, ya que es la principal fuente alimentadora del tráfico urbano", señalan fuentes del Ayuntamiento a esta Redacción y añaden que por esto "resulta imprescindible acometer ya la construcción del Arco Norte y la finalización del Noroeste".

Junto a estas medidas, "se ha venido reclamando la ampliación de un tercer carril en la A7, que lleva cerca de dos décadas esperando a su ejecución por el Estado", indican desde el Consistorio. Y esta es precisamente una de las modificaciones aprobadas en el plan parcial, que redujo la zona de aparcamiento proyectada junto a la autovía para acoger este futuro carril, a instancias del Ministerio de Fomento.

Junto a ello, se eliminan también las plazas de aparcamiento proyectadas en la zona de paso de las ramblas, al modificar las carreteras a instancia de la Confederación Hidrográfica del Segura, para que el cruce se efectúe de la manera más perpendicular posible.

En cuanto a la reordenación en el ámbito del estadio, la nueva modificación transforma la parte oeste del estadio, pensada como un viario, que ahora será una zona verde. Este cambio implica una 'transfusión' de superficie de aparcamiento, que ha pasado del bajo rasante 02 a la parcela EL-33. Cabe destacar que esta reordenación también implica la unión de los párquines P04 y P06.

A consecuencia del estudio geotécnico del terreno, realizado para el Proyecto de Urbanización, se desvía un vial ligeramente hacia el sur, lo que obliga a reestructurar las superficies de varias parcelas, una de ellas destinada a la futura Ciudad Deportiva, y esta modificación se aprovecha para destinar dos zonas a aparcamiento público y compensar el déficit de plazas de aparcamiento que el plan parcial aprobado tenía en esa zona.

Mejora de la movilidad

El análisis de solares municipales para habilitarlos como estacionamientos los días en que juega el Real Murcia pretende "dar alternativas de aparcamiento a los murcianistas, acompañando esta actuación de un refuerzo del transporte público y una agilización de los accesos para que su única preocupación sea animar al Real Murcia y empujarle hacia la victoria", destacó el edil del ramo, José Francisco Muñoz, a este diario.

La mejora del transporte público será a través de tranvías adicionales que llevarán a los aficionados hasta la parada del estadio antes del inicio del partido, y se mantendrá el refuerzo durante su celebración.

Además, se creará una nueva línea de autobús que dará servicio a los barrios y pedanías de Sangonera la Verde, El Palmar y Aljucer y los barrios de San Pío X, El Carmen, Catedral, San Bartolomé, Santa Catalina, San Miguel, San Antón, El Ranero y San Basilio, que hasta ahora no disponían de conexión directa.

Además, se logran "mejores tiempos de viaje desde Espinardo y El Puntal hacia Nueva Condomina al servir en la práctica como cierre por el norte del recorrido en u del tranvía, lo que permite reducir la duración del trayecto desde los 34 a los 23 minutos en el primer caso y de los 32 a los 16 en el segundo, y, junto a Churra dispondrán de mejores conexiones y destinos de los que disponen a día de hoy", detallaron desde el Consistorio.

Junto a ello, se potencia el eje de Miguel de Cervantes, que dispondrá de servicio directo hacia el estadio y se conecta sin trasbordos con la zona sur del casco urbano, a través de Gran Vía y el barrio del Carmen.

Además, se pondrá en marcha un dispositivo que permitirá agilizar la llegada y salida del estadio y permitirá habilitar en los partidos de mayor afluencia carriles adicionales con origen o destino en el estadio. Este dispositivo se articulará gracias a la labor de la Policía Local, vendrá acompañado de señalizaciones y desvíos.