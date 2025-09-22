Una treintena de actividades en Murcia hasta fin de año

Regresan las actividades del programa 'Redes para el tiempo libre' en Murcia, con más de una treintena de eventos programados hasta final de año para jóvenes entre los 12 y 30 años de edad. Tras el éxito de los escape rooms en ediciones anteriores, se han programado dos sesiones en noviembre, así como una actividad de realidad virtual en noviembre.

Destacan también las actividades en el medio natural, desde rutas en kayak hasta observaciones de estrellas, y talleres más 'cotidianos', como los de economía doméstica y crochet.

Las 34 actividades, programadas desde el 26 de septiembre hasta el 20 de diciembre, ofrecen un total de 650 plazas en 19 localizaciones diferentes.

Programa

Los talleres de destreza manual, como los de crochet y 'Customiza tus prendas', se llevarán a cabo los sábados en el Espacio Joven 585m2, con un enfoque en la concienciación sobre el impacto económico, social y ambiental de la industria textil, valorarán la reutilización de ropa usada como una forma de contribuir a la prevención de residuos.

En el espacio joven 585m2 continúa el taller de cómic manga, donde los participantes aprenderán las técnicas básicas del dibujo japonés de cómic, así como la creación de personajes, el diseño de escenas y el uso de la narrativa visual.

Además, el baile y la música tendrán un papel destacado en esta edición con el taller de 'K-pop', programado los viernes en el Espacio joven la Nave.

Por su parte, los talleres de Lengua de Signos y pintura creativa se desarrollarán los viernes y sábados en el "Espacio Joven 585m2".

En el taller de 'Economía doméstica' se aprenderá sobre presupuesto, ahorro, gestión de deudas y la importancia de un consumo responsable. El taller también cubre temas como la planificación de gastos, el manejo de ingresos y el uso de herramientas digitales para controlar las finanzas. Además, se fomenta el desarrollo de habilidades para tomar decisiones financieras informadas y responsables en su vida cotidiana.

Este taller se impartirá los sábados por la mañana en el Espacio Joven 585m2, y también se incorporan otros talleres como defensa personal, escritura creativa, tenis de mesa, GAP y esgrima, que ofrecen a los jóvenes una amplia variedad de opciones para desarrollar nuevas habilidades.

Como en ediciones anteriores, en colaboración con el Centro Social Universitario de la UMU se programan las actividades de salsa, bachata y teatro, muy demandadas por la población universitaria.

Asimismo, debido al gran éxito y la alta demanda de las actividades de escape rooms, se han programado dos sesiones el domingo 2 y 16 de noviembre, así como una actividad de realidad virtual el domingo 19 de octubre.

Además, se llevará a cabo dos observaciones astronómicas, el viernes 31 de octubre y el sábado 29 de diciembre, donde se tendrá la oportunidad de observar el cielo nocturno a través de telescopios.

Otra novedad en esta programación es el campeonato inclusivo de tenis de mesa, el sábado 20 de diciembre, queestablecee la participación de personas con y sin discapacidad para promover la integración social, el respeto y la diversión para todos los participantes, independientemente de sus capacidades.

En cuanto a las actividades de aventura y naturaleza, destacan la ruta en kayak por la costa de Cabo de Palos el domingo 18 de septiembre, el paddle surf en La Manga el sábado 4 de octubre, la actividad 'Barranco acuático de La Mela' el sábado 11 de octubre, 'Descenso y maniobra con Cuerdas en La Cueva del Gigante' el sábado 18 de octubre, 'Vía Ferrata en El Cañón de Almadenes' el domingo 26 de octubre, 'Barranquismo en el Cigarrón' en horario nocturno el sábado 15 de noviembre, 'Vía Ferrata Redován K2' el domingo 23 de noviembre y por último el sábado 13 de diciembre 'Taller de Orientación en la Naturaleza con mapa y brújula'.

Con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, se han programado una serie de actividades que permitirán a los participantes conocer y disfrutar de la rica historia y patrimonio de la ciudad. Entre ellas, destacan 'Ruta Cultural 1200 años de Historias y Leyendas' el sábado 25 de octubre, y la 'Gymkhana Cultural por la ciudad de Murcia' que se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre.

También, como parte de la celebración, se ofrecerá el 'Taller Dibujo y Pintura: Paisajes y Monumentos de la Murcia medieval del Siglo XII', que se impartirá los viernes en el Espacio Joven La Nave. Para los amantes del senderismo, se realizarán dos rutas especialmente diseñadas para conmemorar este aniversario: 'Senderismo. El entorno del Rey Lobo: Un viaje a través del Tiempo' el domingo 30 de noviembre y 'Senderismo. Sendero de la huerta de Murcia: La rueda de La Ñora y acequias de Murcia' el sábado 20 de diciembre.

Para poder participar en las actividades los jóvenes deben tener entre 12 y 30 años de edad, residir en el municipio de Murcia y rellenar el formulario de inscripción en la web www.redestiempolibremurcia.es