Transporte público gratuito y actividades en el Día Sin Coches de Murcia

Murcia se suma a la celebración europea del Día Sin Coches con el que se busca incentivar que los vecinos dejen de usar su vehículo privado y se desplacen en transporte público, que hoy será gratuito. El barrio del Carmen será el epicentro de la jornada. La calle Actor José Crespo se convertirá en un gran Parque Infantil de Tráfico, según explica el Consistorio, donde por la mañana se darán cita escolares de los colegios de La Raya, Rincón de Seca, Barriomar y San Pío X. El arranque vendrá marcado por el recorrido del bicibús, que unirá varios centros educativos con el parque.

Ya por la tarde, las actividades estarán abiertas a todos con talleres para aprender a montar en bici, realizar reparaciones básicas o personalizar camisetas. El programa se completa con una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración de patinaje urbano a cargo del Club de Patinaje Murcia.

La Red Municipal de Bibliotecas también se suma a la Semana Europea de la Movilidad con la iniciativa: ‘Leo & Pedaleo: En busca de la bicicleta perdida’. En esta actividad participarán los alumnos de 5º y 6º de Primaria que se convertirán en detectives literarios. Resolver los enigmas y retos les llevará hasta la bicicleta desaparecida y al triunfo en la gran carrera ciclista Murcia 1200. La actividad se desarrollará en las bibliotecas de Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, El Puntal y El Carmen.