Conoce el corazón del suministro de agua: la MCT te invita a sus instalaciones en Nerpio y San Pedro del Pinatar

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla celebra su 98.º aniversario y te invita a descubrir algunas de sus instalaciones más importantes en una jornada de puertas abiertas el próximo sábado 4 de octubre. Para facilitar la visita, se ofrecerá un servicio de autobús gratuito con salidas desde las ciudades de Murcia y Cartagena, con destino a la presa del Embalse y la Toma de Nerpio, así como a la desaladora de San Pedro del Pinatar. ¡No te lo pierdas!

Visita a las Presas de Embalse y Toma de Nerpio. Año 2024 / MCT

Inscripciones abiertas hasta el lunes 29 de septiembre

La inscripción en la actividad es gratuita. Para apuntarse es necesario cumplimentar el formulario de solicitud que se encuentra a continuación.

La inscripción puede realizarse también por teléfono llamando a los números: 609536693 o 669358033. El programa de la visita y todos los detalles de la misma se remitirán por correo electrónico a aquellas personas que se inscriban en la actividad.

Plazas limitadas a 80 personas para la excursión de Nerpio y a 50 personas para la excursión a San Pedro del Pinatar. Máximo 5 inscripciones por solicitud. La fecha límite para poder inscribirse en la actividad es el lunes 29 de septiembre a las 23:59 horas..

Día del Taibilla / MCT

Visita a las instalaciones de Nerpio ﻿El autobús para ir a las instalaciones de la MCT en Nerpio partirá desde Cartagena para aquellos que quieran acudir a la actividad desde este punto. Una vez en Nerpio, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ofrecerá una visita guiada por sus emblemáticas presas de Toma y Embalse, situadas en un enclave natural único. La ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento del histórico sistema hidráulico del organismo. Una vez finalizada la visita en las instalaciones de la MCT los asistentes dispondrán de tiempo libre para conocer la localidad y comer en el municipio antes del regreso por la tarde en el autobús.

Visita a la desaladora de San Pedro del Pinatar El viaje a la desaladora de San Pedro del Pinatar se iniciará desde Murcia, donde partirá el autobús gratuito, que realizará una parada en el núcleo urbano de San Pedro del Pinatar antes de llegar a la planta desaladora de la MCT. Allí se podrá conocer de la mano de un experto como funcionan estas modernas plantas que permiten potabilizar el agua del mar y hacerla apta para el consumo humano

Visita a la desaladora de San Pedro. Año 2024 / MCT

¿Qué es la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y para qué sirve?

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) es una entidad pública que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Fue creada en 1927 y su principal objetivo es garantizar el suministro de agua a más de 80 municipios repartidos en tres comunidades autónomas: Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Estos municipios se encuentran dentro de las cuencas hidrográficas del Segura y del Júcar.

En total, la MCT abastece a unos 2,5 millones de personas, aunque en verano esa cifra puede llegar a los 3,5 millones debido al aumento de la población.

Para garantizar el abastecimiento, la MCT cuenta con tres fuentes principales de agua:

Agua del río Taibilla, que representa el 25 % del suministro total. Agua del trasvase Tajo-Segura, que supone aproximadamente el 30 %. Agua desalinizada, tanto de sus propias plantas desaladoras como de las gestionadas en colaboración con ACUAMED.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla cuenta con una extensa red de infraestructuras que garantiza el abastecimiento de agua a los municipios que gestiona. Esta red incluye 2 presas, 3.000 km de ramales, 4 plantas desaladoras y 4 embalses de seguridad. Además, dispone de 500 km de canales cubiertos, 6 plantas potabilizadoras y 10 grandes estaciones de bombeo, lo que le permite tener una capacidad de potabilización de 18 m³ por segundo. Estas instalaciones son clave para asegurar un suministro de agua eficiente y sostenible en la región.

¿Qué municipios que forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)?