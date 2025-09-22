Festejos
Dos días de disfraces en el Cabezo de Torres por el Medio Año Carnavalero
El carnaval abierto será con temática de los años 80
El Medio Año Carnavalero lleva este año con dos días de celebración a Cabezo de Torres para despedir el verano. Y, además de disfraces y máscaras, se pueden sacar del baúl de los recuerdos las prendas ochenteras para improvisar el atuendo del carnaval abierto.
El viernes tendrá lugar el carnaval abierto, en el que cualquier persona podrá participar, bajo la temática de los años 80. Y el sábado 27 llegará el esperado Medio Año Carnavalero, con un desfile caracterizado por la presencia de humor y crítica social.
Esta cita "mantiene viva la tradición y proyecta el Carnaval de Cabezo de Torres como un referente cultural y festivo, no solo de Murcia, sino de todo el sureste español", destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante la presentación del evento.
Por su parte, el presidente del Carnaval, Pablo Belmonte López, ha destacado que "gracias al esfuerzo colectivo y a la implicación de quienes colaboran activamente, el Carnaval de Cabezo de Torres alcanza cada año mayor reconocimiento, siendo una fiesta única, que hay que vivir una y mil veces para comprender su grandeza".
