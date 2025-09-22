Decathlon abrirá en la Gran Vía de Murcia

Los vecinos de Murcia ya no tendrán que desplazarse necesariamente a los centros comerciales para comprar material deportivo en Decathlon. La cadena abrirá una nueva tienda en pleno centro de la capital.

En concreto, Decathlon lavantará la persiana en la Gran Vía de Murcia, en el bajo que hace esquina con la calle Santa Catalina, hacia la plaza de las Flores, y antes fue ocupado por una oficina de Caixabank y por una tienda H&M.

Con esta nueva apertura, que tendrá lugar próximamente, la compañía refuerza su presencia en la Región de Murcia. Ya se encuentra presente en Churra (junto al centro comercial Thader), Alcantarilla, San JavierCartagena y Águilas.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la nueva tienda se encuentran deportes como el running, el fitness, el pádel, la natación, el fútbol y los deportes de montaña. Asimismo, el horario de apertura habitual del establecimiento es de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 22.00 horas.

El deporte está de moda

El 'boom' por los establecimientos deportivos, ya sean tiendas de ropa o gimnasios, no es ninguna novedad. En la ciudad de Murcia han proliferado y el ejemplo más reciente lo tenemos en los míticos Cines Floridablanca, que, tras casi 20 años cerrados, abrirán convertidos en un Fitness Park.