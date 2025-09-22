"Caos" y transporte público gratis por el Día sin coches Murcia

"Ni un solo agente de tráfico para regular este caos, y todos pitando", denuncia un vecino del barrio del Carmen ante la aglomeración de tráfico rodado en la calle Proclamación, esquina con calle Torre de Romo.

Así arranca el Día sin coches, enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, en el mismo barrio murciano que es el epicentro de las actividades programadas para esta jornada.

En concreto, la calle Actor José Crespo acoge hoy un Parque Infantil de Tráfico. Por la mañana, un bicibús unirá los colegios de La Raya, Rincón de Seca, Barriomar y San Pío X con este espacio y, ya por la tarde, las actividades estarán abiertas a todos con talleres para aprender a montar en bici, realizar reparaciones básicas y personalizar camisetas.

Además, cabe destacar que durante todo el día el transporte público es gratis en el municipio, en un intento por disuadir a los ciudadanos de que usen sus vehículos privados que, a primera hora de esta mañana, no ha dado sus frutos en el barrio del Carmen.