El Ayuntamiento de Murcia busca director de Servicios Sociales

Un nuevo puesto directivo se suma a la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Murcia. Por acuerdo de Junta de Gobierno, en la sesión celebrada el 1 de agosto de este año, se aprobó la creación del puesto de director de área de Servicios Sociales.

Se trata de un cargo de libre designación, cuya convocatoria queda abierta a otras administraciones públicas, como indica su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), publicado el 12 de septiembre. Aunque el plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La creación de este nuevo cargo ayudaría en la coordinación del servicio, pues aglutina a varias concejalías, y agilizaría los trámites, aseguraron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión, que resaltaron esta apuesta por «reforzar el servicio». En este sentido, cabe destacar que el Presupuesto municipal de 2026 presta especial atención a acciones sociales y la prestación de servicios públicos, que se llevan un 70 por ciento de los más de 540 millones totales.

Una jefatura vacante La jefatura de Contratación sufrió el mes de julio un importante cambio cuando el jefe de servicio fue cesado por el Gobierno local, «por no querer firmar ciertos informes de licitaciones importantes cuyo contenido no venía correcto», declararon fuentes del Consistorio. Por ello, se abrió un procedimiento, abierto a cualquier otra administración pública para encontrar a un sustituto, que recibiría un complemento específico de más de 35.000 euros. Los interesados disponían de cinco días para presentar las propuestas.

Visión sindical

Por su parte, las fuentes sindicales consultadas por esta Redacción difieren ligeramente de esta opinión. Aunque coinciden en que este puesto en específico está «relativamente justificado», una de las fuentes señaló un «cuestionable aumento de los puestos de director de área en los últimos años en el Ayuntamiento de Murcia» y «relativa preocupación al respecto». Por otro lado, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) consideran que «mientras se haga con la transparencia necesaria y acorde a la normativa vigente, no tenemos nada que objetar».

Cabe destacar que, al ser un puesto de libre designación, será la Administración local quien elija al candidato más idóneo de entre todos aquellos que cumplan con los requisitos, a diferencia de lo que ocurre con un concurso público. Pero es precisamente por esto por lo que, si cambia el equipo de Gobierno, la nueva Corporación podría prescindir de todos estos trabajadores y sustituirlos por otros.

Se trata de un cargo «más político que técnico», explicaron fuentes sindicales, y se elige a «personas que, se entiende, son de confianza para el equipo de Gobierno». Aún así, estas mismas fuentes indicaron que este puesto está «relativamente justificado» debido al alto volumen de trabajadores que ejercen en el área de Servicios Sociales.

Requisitos

Para tomar parte en la convocatoria, que cuenta con un complemento específico anual de casi 48.800 euros, es necesario ser funcionario de carrera de cualquier administración pública, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión. Además, hace falta pertenecer al grupo o subgrupo de titulación A o A1 y estar en posesión de un título universitario.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y junto a esta se presentará el currículum del aspirante, donde se detallara su titulación académica, la acreditación de la condición de funcionario de cualquier administración pública. Además, se deben indicar los años de servicio prestados y los puestos de trabajo desempeñados en las administraciones públicas y las funciones realizadas, así como los estudios, cursos de formación y especialización realizadas.

El director de área de Servicios Sociales se centrará en la planificación, coordinación y supervisión de la política municipal en materia social. Sus funciones abarcarán desde la elaboración de directrices, programas, planes y presupuestos hasta el seguimiento de su ejecución y evaluación de resultados. Además, actuará como apoyo técnico y administrativo a la Concejalía Delegada, asesorará a órganos municipales y supervisará la programación, contratación y control presupuestario del área. Asimismo, coordinará al personal y a los servicios integrados.