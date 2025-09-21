Cuatro empresas compiten por elaborar el mapa de amianto de Murcia

El primer mapa de amianto que identificará este elemento en edificios e infraestructuras del municipio estará listo en 2026, pues el Ayuntamiento está a la espera de abrir el sobre que desvela a la empresa adjudicataria del contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

El contrato salió por un precio base de licitación cercano a los 80.000 euros y cuatro empresas presentaron sus ofertas. Una vez realizada la valoración técnica, solo falta la apertura de los sobres de la oferta económica para su adjudicación. Los trabajos se desarrollarán el próximo año. El censo, que tendrá carácter público, vendrá acompañado de un calendario para su retirada. Ambos documentos serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes, que deberán verificar que el amianto se ha retirado y enviado a un gestor autorizado.

Prioridades

El censo identificará todas las cubiertas de edificios y las estructuras e instalaciones susceptibles de contener amianto, con independencia de su uso, titularidad y situación. Para ello, se emplearán técnicas de teledetección e inteligencia artificial.

Durante la retirada, se priorizarán los emplazamientos en función del grado de peligrosidad y de la exposición a población vulnerable. Para analizar el nivel de riesgo, se tienen en cuenta factores como el año de construcción, la altura, el tipo de estructura, el uso y las instalaciones que contiene el edificio.

Así, se consideran edificios de riesgo medio los construidos hasta los años 90, un periodo en el que era frecuente el uso de materiales de fibrocemento con amianto en diversos elementos, desde bajantes y depósitos de agua hasta jardineras y placas de cubiertas. Aunque cabe destacar que este material no provoca daños si no se manipula.

Para asegurar una retirada segura, se tiene que perimetrar la zona y limpiar el área de actuación. Además, se deben usar equipos de protección individual (EPIS) adecuados. Es también importante evitar la liberación de fibras durante los trabajos y embalar los residuos con el etiquetado reglamentario antes de trasladarlos conforme a la normativa de residuos peligrosos -con embalado, etiquetado y trazable-, a un vertedero especializado y autorizado para residuos peligrosos.

En caso de empate entre ofertas, se tendrán en cuenta aspectos como el número de trabajadores en la plantilla con algún tipo de discapacidad o en situación de exclusión social, el número de mujeres contratadas y la cantidad de contratos temporales en la empresa, entre otros.

Este contrato, promovido por la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro, se enmarca en la estrategia destinada a evitar los riesgos del amianto del Consistorio.

Cómo retirar el fibrocemento El Consistorio ha lanzado una guía de cuatro pasos para deshacerse legalmente del fibrocemento. En primer lugar, cuando el ciudadano sospeche que puede tener este material no debe manipularlo, sino solicitar a un profesional acreditado la toma de muestras. Después, llega el momento de la planificación y autorización, para lo cual la empresa encargada debe estar inscrita en el RERA, el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, y contar con un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral antes de empezar la intervención. El tercer paso es la retirada segura y, por último, se lleva a cabo la gestión final, con el traslado a vertederos autorizados para residuos peligrosos.

Actuaciones de retirada

En este sentido, destacan también las actuaciones en colegios durante el verano y la que se está acometiendo en estos momentos en el Mercado de Verónicas. Asimismo, durante el mes de julio, se desarrolló la campaña más importante de retirada de materiales con fibrocemento abandonadas y fuera de uso, lo que incluyó placas, tuberías, canalizaciones y depósitos de fibrocemento.

A raíz de los avisos dados por las Juntas Municipales de las pedanías, los ciudadanos y los empleados del servicio de limpieza, la Concejalía de Fomento y Patrimonio que dirige Rebeca Pérez, procedió a la retirada de estos residuos en casi una treintena de localizaciones.

Estas actuaciones son realizadas por un equipo de trabajadores especializado y en base a un detallado plan de trabajo, que implica, entre otras cuestiones, que las retiradas han de ejecutarse en una única jornada laboral, sin superar nunca las cuatro horas por trabajador, ni las dieciséis horas para el total de trabajadores presentes en la operación, con el objetivo de controlar en todas las operaciones el tiempo de exposición al amianto por parte de los trabajadores.

Esta campaña permitió actuar en las localidades de Espinardo, Rincón de Beniscornia, Algezares, Gea y Truyols, Nonduermas, Guadalupe, La Alberca, Cañada Hermosa, Llano de Brujas, Puente Tocinos, La Ñora, Rincón de Seca, Era Alta, La Arboleja, Sangonera la Verde, Barrio del Progreso, El Esparragal y Los Dolores.