El PSOE pide un punto público de recogida de escombros

Con el objetivo frenar la proliferación de escombreras ilegales que afectan a numerosas pedanías del municipio, el Grupo Socialista defenderá en el Pleno de este mes una moción que pide la creación de un punto público de recogida de residuos de la construcción y demolición.

Hasta diez ‘puntos negros’ de escombros han contabilizado entre los vecinos del municipio y el PSOE, que afectan a las pedanías de Beniaján, Cabezo de Torres, El Puntal, Nonduermas, Barriomar y Cañadas de San Pedro, entre otras.

"En los últimos dos años, gracias a la actuación del Ayuntamiento, se han limpiado casi 900 solares privados en el municipio", detallaron fuentes del Consistorio a La Opinión. De ellos, 723 se limpiaron a cargo de los propios propietarios de forma voluntaria tras recibir el requerimiento, y 159 de forma subsidiaria por parte del Consistorio.

"En la actualidad, el Consistorio se encuentra a la espera de más de 60 autorizaciones judiciales para proceder a la limpieza de otros tantos solares de titularidad privada", añadieron las mismas fuentes.

Moción

“Se trata de un problema que no solo deteriora el paisaje y el medio ambiente, sino que también afecta a la salud, la convivencia vecinal y la economía local”, afirmó el edil Andrés Guerrero, y destacó, como ejemplos, la generación de plagas y molestias a los vecinos y la contaminación suelos y acuíferos.

Además, el edil señaló el aumento de costes para particulares y empresas, además de obligar al Ayuntamiento a limpiezas reiteradas, pero sin una solución definitiva.

Asimismo, el edil socialista ha advertido de que las alternativas actuales son insuficientes. “Los ecoparques y miniecoparques solo permiten depositar hasta 30 kilos de escombros, lo que obliga a vecinos y transportistas a desplazarse a plantas privadas en otras localidades, con el consiguiente encarecimiento del servicio”, aseguró el edil socialista.

Propuestas

Guerrero recordó que asociaciones vecinales y ecologistas también "llevan años reclamando este servicio público esencial", por lo que propondrá al Pleno iniciar el expediente técnico-administrativo para habilitar una instalación municipal de recogida y valorización de escombros con sistemas modernos de control ambiental.

Además, la moción socialista contempla solicitar ayudas autonómicas y europeas, especialmente las previstas en el Plan Recircula 2024-2035, y estudiar fórmulas de gestión directa o consorciada que garanticen la eficacia y sostenibilidad del servicio.

Mientras se ejecuta la infraestructura, los socialistas también pedirán al Gobierno del PP que intensifique la vigilancia, identificación y sanción de los vertidos ilegales para minimizar su impacto en los vecinos y en el entorno natural.